On guardar les fotos digitals

Un estudi d’InfoTrends diu que el 2013 es van fer 660.000 milions de fotografies al món i que aquest any seran 1,2 bilions. La quantitat d’imatges digitals que estem acumulant és enorme: el mateix estudi calcula que l’any passat ja eren 3,9 bilions i a final del 2017 seran uns 5 bilions. A petita escala passa el mateix: el disc dur dels ordinadors i la memòria dels smartphones s’omplen cada cop més ràpid -a raó d’un gigabyte per cada 400 fotos- i pocs som prou endreçats per triar les que volem conservar i desfer-nos de la resta.

La solució és guardar les imatges fora del dispositiu. Podem traslladar-les a un disc extern, i recuperar així espai d’emmagatzematge, però optar per un àlbum al núvol també ofereix aquest avantatge, a més d’incrementar la fiabilitat, de poder accedir-hi des de tots els nostres dispositius i de facilitar les operacions de compartició: en lloc d’adjuntar les fotografies als missatges podem incloure-hi un enllaç de descàrrega, que també estalvia espai a la bústia.

Hi ha diverses opcions per guardar imatges al núvol. Totes es basen a instal·lar una aplicació a l’ordinador o el mòbil que va sincronitzant els fitxers del disc amb el servidor remot. Però són força diverses en les funcions, la capacitat i el preu.

Serveis multiplataforma

Probablement als fotògrafs més endreçats, que mantenen a l’ordinador una estructura de carpetes, els resultarà pràctic Dropbox, perquè replica les mateixes carpetes al servidor. Ara bé, no distingeix entre imatges i altres tipus de documents i, per tant, no inclou cap funció d’edició ni visionament fotogràfic. La modalitat gratuïta ofereix 2 gigabytes (GB) i per disposar d’un terabyte (TB) cal pagar 10 euros mensuals.

La resta de nosaltres guardem totes les fotos a la mateixa carpeta i, en el millor dels casos, les agrupem en àlbums per esdeveniments o dates. El servei clàssic per a aquest perfil d’usuari és Flickr, on encara hi ha molts fotògrafs professionals que hi van entrar quan encara no hi havia serveis rivals de qualitat. Ofereix eines per retocar imatges i organitzar els fitxers, amb una capacitat gratuïta d’1 TB, però en aquesta modalitat mostra anuncis; per eliminar-los es poden pagar 6 euros al mes o 50 a l’any. Aquest pagament és també l’única manera de disposar de l’aplicació per carregar fitxers des de l’ordinador, i el motiu pel qual molts usuaris han deixat de fer servir Flickr com a àlbum principal.

Un altre àlbum digital d’interès és Microsoft OneDrive. Com Dropbox, serveix per guardar tota mena de documents, però en aquest cas sí que disposa de funcions específiques per visualitzar i organitzar fotografies, amb la possibilitat d’etiquetar-les manualment per trobar-les més endavant. Fins i tot té una funció d’etiquetatge automàtic per tipus de contingut (cares, edificis, animals, cotxes...) però l’encerta poc. El problema és que sense pagar només disposes de 5 GB; si vols tenir 50 GB et costarà 2 euros al mes. Hi ha altres plans més cars amb 1 TB de capacitat, que inclouen accés a les aplicacions de Microsoft Office.

Els lectors que no vulguin patir per l’espai tenen dues possibilitats. A Amazon Drive es poden guardar tantes fotografies com es vulgui, mentre es tingui contractat el servei premium del gegant del comerç electrònic, que val 19,95 euros anuals i inclou el lliurament gratuït a domicili de productes i l’accés al servei Prime Video. Aquesta modalitat també inclou 5 GB per guardar vídeos, documents i música. Si es vol fer també il·limitat per a aquests altres tipus de fitxers cal pagar 70 euros anuals. L’àlbum d’Amazon permet buscar imatges per data i té un cercador per paraules clau.

L’altra opció amb capacitat il·limitada és Google Fotos, que ofereix el cercador més potent: li pots demanar fotografies on surti un pastís, una bicicleta, un gat o un edifici. També té funcions molt pràctiques, com esborrar del mòbil les fotos ja guardades al núvol o els mosaics automàtics agrupant imatges d’una data o d’un lloc. Ara bé, Google Fotos té una restricció: si no es paga, només s’hi poden guardar fotografies de fins a 16 megapíxels i vídeos de fins a 1080p, que un cop publicats són comprimits lleugerament per optimitzar espai, tot i que l’efecte és molt discret. És la modalitat recomanable per a la majoria de fotògrafs amb telèfon mòbil. Els usuaris amb càmeres de més resolució que vulguin mantenir la qualitat original han de contractar una ampliació d’emmagatzematge a Google Drive (2 dòlars mensuals per 100 GB, 10 dòlars per 1TB o 100 dòlars per 10 TB), un espai que es comparteix amb les altres aplicacions de Google.

Per a clients d’Apple

Per a usuaris de Mac, iPhone i iPad, l’opció natural és guardar les imatges a iCloud Photos, que replica el contingut a l’aplicació Fotos de tots els dispositius Apple vinculats al compte de l’usuari: quan fas una foto amb el mòbil, la tens visible immediatament a l’ordinador. Per estalviar memòria, es poden guardar les imatges només al núvol i conservar als dispositius còpies de baixa resolució. La gestió dels àlbums i els retocs es fan a l’aplicació Fotos. El compte gratuït d’iCloud (compartit amb altres aplicacions d’Apple) té 5 GB, i es pot ampliar pagant una quota mensual entre 0,9 euros (per 50 GB) i 19,99 euros (per 2 TB).

Imatges esfèriques

Per als que facin fotografies en 360graus, Ricoh ofereix un servei d’emmagatzematge als propietaris del seu model Theta, i Flickr inclou un visor per a les imatges esfèriques de la Samsung Gear 360. Aquestes imatges també es poden publicar a Facebook, que admet igualment vídeos en 360 graus, com YouTube.