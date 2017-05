Un missal mogut un milió de vegades segueix sent un missal

260x366 portada razon 9/5/17 portada razon 9/5/17

La notícia estricta és que la policia xifra en 69 milions els beneficis sospitosos del clan Pujol. Però a les portades, com és comprensible, hi han anat a parar els missals de la mare superiora i els seus patètics missatges que erosionen –un cop de pala més– l'autoinvestida autoritat moral d'El Gran Patriarca. La caverna, esclar, s'hi acarnissa, perquè desmuntar els Pujol (creuen que) és desmuntar el Procés. I potser sí: la pressió del relat és intensa. I, a més, es juga a l'engany. Com quan 'La Razón' titula que “El clan Pujol va arribar a moure 3.000 milions a paradisos fiscals per ocultar diners”. Però un euro mogut un milió de vegades segueix sent un euro. A l''Abc', esquitxen: “Del 'Molt honorable' a la 'mare superiora'”, i subratllen que el missatge en qüestió el va fer quan era “primera dama”. No hi ha provat –si més no, de moment– cap lligam entre la fortuna dels Pujol i l'acció del seu Govern. Però això no farà pas modificar el guió.

Llum (cara) i taquígrafs

La primera ministra del Regne Unit, la conservadora Theresa May, vol imposar un topall a les factures de la llum. El 'Daily Mail' ha aplaudit la mesura amb les orelles. Tot i considerar-se liberal, admet que hi ha sectors disfuncionals que necessiten regulació governamental. El Pulitzer en reconeixement d'haver descobert la sopa d'all està al caure. El cas és que el laborista Ed Miliband va intentar tirar endavant, entre el 2013 i el 2015, una mesura similar que va topar amb l'oposició dels 'tories' i la seva premsa servil. Quins van ser els titulars d'aleshores del 'Daily Mail'? “Pur vandalisme econòmic”, “Retorn als mals temps: el roig Ed reviu el socialisme dels setanta” o “Factures de la llum altes? Culpeu l'amenaça d'Ed de congelar els preus, diu el cap de Npower”. Guardarem aquests retalls a la carpeta Groucho, ja saben, la de tinc uns principis molt sòlids, però si no els agraden també en tinc d'altres.