La 1 substitueix ‘Seis hermanas’ per ‘Servir y proteger’

A partir d’avui, La 1 substituirà Seis hermanas, que es va acabar divendres , per Servir y proteger, la seva nova proposta per a les sobretaules dels dies laborals. Es tracta d’un thriller lleuger, del qual ja s’han rodat 200 capítols, protagonitzat per dues dones policia, les inspectores Miralles i Ocaña, interpretades per Luisa Martín i Andrea del Río.

Servir y proteger mostrarà la vida quotidiana d’una comissaria del sud de Madrid i, segons ha explicat la cadena, posarà el focus en el cantó més humà de les persones que treballen en els cossos de seguretat. Amb aquest escenari, es vol donar visibilitat a temes d’actualitat, a més de mostrar el dia a dia “de dones que han de compaginar la vida privada i professional”, segons el productor César Benítez. Per la seva banda, Tirso Calero, creador de la ficció, ha assenyalat que a l’estat espanyol “mai s’havia fet una sèrie diària policíaca”.