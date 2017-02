260x366 Carta a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau: No és cap broma Carta a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau: No és cap broma

Dilluns comença un judici del qual podeu sortir amb una inhabilitació de fins a deu anys. No és cap broma. El meu suport, respecte i admiració per a tots els càrrecs públics a qui la lluita democràtica per poder votar la independència us està provocant conseqüències personals

Hi penso quan detenen l’alcaldessa de Berga de matinada, quan s’emporten un regidor de Vic a declarar a Madrid, quan veig que Homs serà jutjat al Suprem, i hi tornaré a pensar, dilluns al matí, quan saludeu des de la porta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tota la gent que hagi vingut a fer-vos costat i entreu vosaltres tres sols cap a dins la sala on es farà el judici. Hi ha moltes persones anònimes a tot el país que empenyen i que treballen de bona fe en el camí cap al referèndum, però també hi ha molts polítics -de tots colors- que hi esteu posant literalment el coll perquè això tiri endavant. Gràcies.

Gràcies perquè sou vosaltres els que esteu en el punt de mira i no nosaltres, ciutadans que ens ho podem mirar des del sofà i sortir al carrer un cop a l’any, l’Onze de Setembre, exigint que sigui l’última manifestació, que ja n’estem tips i que ho heu de resoldre els polítics. Gràcies als que porteu molts anys en aquest món i als que hi heu entrat fa poc, penso ara en Lluís Llach. Gràcies per no arronsar-vos. Gràcies, encara que siguin uns moments tan desagraïts per donar les gràcies a un polític.

Us diran -ja ho diuen, de fet- que dilluns és Sant Artur Mas Màrtir, uns altres que no hi ha millor manera de tapar el 3% que organitzar-se un autohomenatge en forma de viacrucis camí del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A les tertúlies es discutirà si una hipotètica condemna afavorirà o perjudicarà el procés. Però quan passi el temps i el soroll interessat del curt termini, quedarà el més rellevant: que això va ser un judici polític a un president de la Generalitat, a una vicepresidenta i a una consellera d’Ensenyament.

Gràcies als polítics d’altres partits que ho entendran d’aquesta manera, que deixaran al marge qualsevol diferència ideològica i dilluns us acompanyaran als jutjats. Gràcies a tots els que vau organitzar la consulta simbòlica del 9-N del 2014, una emotiva costellada de dos milions i mig de persones que mostràvem el desig de fer algun dia, més aviat que tard, un referèndum vinculant. Gràcies a vosaltres, doncs, i també a tots els càrrecs públics que siguin perseguits i jutjats a partir d’ara.

P.D . El dibuix d’Àlex Gallego ve a ser el cartell d’una pel·lícula amb l’actor principal i dues actrius secundàries. La peça de caça major és Artur Mas, però Rigau i Ortega, que quedaran en segon pla, s’exposen pràcticament als mateixos anys d’inhabilitació.