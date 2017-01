Carta a Vladimir Putin: Mister Univers

Mentre el món mirava perplex ahir a la tarda cap a Washington, a Moscou un home inquietant i abstemi ho celebrava. Tenia motius per fer-ho. El seu candidat ja presidia els Estats Units i Occident el veia a ell movent els fils de tot plegat, des de la penombra russa.

El gran guanyador de les eleccions americanes és qui ha estès la sensació que, des d’un despatx de Moscou i amb els mateixos mètodes de quan era espia del KGB, pot interferir en el destí de la gran superpotència mundial. A Rússia només li ha calgut desplegar el seu exèrcit informàtic invisible per construir un relat que li permeti recuperar velles glòries passades. Fer veure, encara que no sigui així, que el món torna a ser cosa de dos. El bé i el mal, com s’explicava abans, segons si havies nascut a l’Est o a l’Oest. El bé i el mal: qui és què, ara?

Formen Vladímir Putin i Donald Trump una parella, un ticket electoral, que diuen els americans. President i vicepresident del nou ordre mundial, que encara ningú -ni ells- no sap ben bé quin serà, ni com es repartiran els papers. L’home opac i omniabsent que calla i actua sense escrúpols; el bocamoll a qui se li’n va la força (i també els escrúpols) a cada piulada. L’americà és un insensat que provoca desconcert. El rus és inquietant i genera desconfiança. Semblen fets, això sí, l’un per a l’altre. Hi ha entre ells un corrent d’admiració mútua, un pacte no escrit d’entre bombers no ens trepitjarem la mànega.

Individualistes, testosterònics i autoritaris, que qüestionen el sistema democràtic sempre que no els doni la raó ni la victòria en unes eleccions; que menyspreen l’oposició, la de dins i la de fora, que persegueixen els mitjans de comunicació i que detesten qualsevol regulació internacional que els pari els peus. Homes que creuen que poden arreglar el món ells sols, i que poden fer-ho ja. Solucions fàcils i expeditives a problemes de gran complexitat.

Home, si jo fos vostè, senyor Putin, avui estaria molt content. Se li obre una gran oportunitat, en la partida d’escacs que ara comença. Al davant hi té una persona que l’admira, que té negocis a Rússia, que actua amb improvisació i amb un desconeixement important de la política internacional. I si a sobre existeixen les gravacions del que va passar en aquella nit d’hotel a Moscou, la bala del xantatge sempre la pot tenir guardada a la recambra. Llàstima que no begui alcohol, si no avui seria un gran dia per obrir una ampolla ben gelada de vodka.

P.D . Menteix qui digui que Donald Trump no sap res de Rússia. El novembre del 2013 hi va celebrar el concurs de Miss Univers, llavors propietat seva, amb ell movent-se entre 86 candidates de tot el món. Ara el títol que està en joc és el de Mister Univers.