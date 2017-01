Dos incendis amb Messi en dos dies

ES POT TENIR un mal dia, però dos mals dies seguits ja és massa. Parlo, esclar, de les dues ensopegades consecutives amb Messi per part del director general del Barça (dimecres) i del director de relacions amb la Federació Espanyola (ahir). Cap dels dos ha sabut contestar una pregunta senzilla i previsible sobre la renovació del jugador. El primer va provocar una resposta del vestidor i al segon el va cessar ahir mateix el director general d’esports professionals del club, segons fa constar de manera insòlita la nota informativa. No és la primera vegada. Tot un vicepresident ja va ensopegar amb aquesta pedra fa tres anys. Primer amb Rosell, i ara amb Bartomeu, els responsables del Barça no l’encerten en parlar de Messi. Equivocar-se de missatge amb el millor jugador de la història (i fet a casa) deixa curta la llei de Murphy. Però què els passa?