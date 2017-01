Bauman explicant la modernitat líquida

ZYGMUNT BAUMAN passava per Barcelona sovint, però sempre resultava excepcional escoltar-lo. El recordo a Catalunya Ràdio, el 2007, quan va entrar a l’estudi acompanyat de la seva dona, Janina, amb qui s’havia casat el 1948. Li vaig demanar com se li havia acudit allò de la “modernitat líquida”: “Jugava amb el concepte de postmodernitat, però era tant com dir que ja no som moderns. I tant que en som, de moderns! Més que mai abans, perquè sempre estem modernitzant el que tenim! En canvi, la modernitat és líquida perquè no té un marc únic. Líquida és una substància que no pot mantenir la seva forma durant gaire temps. Aquesta és exactament la característica de la nostra realitat, la causa de les incerteses que ens envolten i de la por poc definida amb què vivim”.