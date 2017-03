‘Incerta glòria’, per llegir i subratllar

“I TOTA LA JOVENTUT no és més que la incerta glòria d’un matí d’abril”. El monument literari de Joan Sales és ple de seqüències tan inoblidables com increïbles, però és molt més que això. Ara que la versió cinematogràfica és notícia, pot ser oportú afirmar que Incerta glòria és un llibre per llegir i per subratllar, per entendre com va ser l’existència de la generació de joves més exigida de la Catalunya contemporània, aquells per als quals joventut i guerra van ser sinònims: “És amb vergonya que confesso no haver-me curat mai ni de la meva joventut ni de la meva guerra. Les duc, les duré sempre a la sang com una infecció”. És segur que la guerra travessa la vida de la gent, però a Incerta glòria se’ns explica com la vida travessa la guerra.