13/3: Els efectes del cas Palau

EL CAS PALAU tindrà efectes polítics importants. Molts a Madrid i alguns a Catalunya creuen que el cas Palau mata Convergència, i també els seus hereus, i que això mata el procés independentista. D’una banda, perquè l’electorat convergent orfe, indignat o desmoralitzat, podria transvasar-se en una part molt gran a Esquerra, però alguns electors es quedarien pel camí i se n’anirien a l’unionisme moderat o cap a l’abstenció. En qualsevol cas, el perímetre electoral del sobiranisme s’encongiria i això l’allunyaria d’una majoria parlamentària ja molt justeta. D’altra banda, la desfeta de Convergència eliminaria una pota essencial del procés, perquè els sectors centristes i les capes mitjanes en dimitirien i es perdria la transversalitat social i ideològica imprescindible per sortir-se’n. No són càlculs absurds, en cap cas. Però tampoc segurs. La successió d’efectes en cadena es pot produir o no produir. Pot ser que Convergència no mori, encara que quedi molt tocada. Pot ser que funcioni el tallafoc entre Convergència i els seus hereus. I, sobretot, pot ser que amb una fallida de Convergència el procés actual no avanci i es desinfli, però que això no vulgui dir que la voluntat d’independència de la gent desaparegui o s’aprimi.