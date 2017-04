El doble ridícul de Javier Nart

Diumenge a El objetivo de La Sexta es va produir una situació molt vergonyant per al protagonista. Javier Nart va ser convidat per Ana Pastor per valorar el resultat de les eleccions franceses i la victòria de Macron. A l’eurodiputat de Ciutadans li va faltar temps per assegurar que ell i Albert Rivera s’havien reunit amb el líder d’En Marxa al seu despatx. Pastor va intentar aprofundir en el contingut d’aquesta trobada i per això, quan va connectar en directe amb Albert Rivera, li va preguntar si podia revelar-ne alguna dada més. Rivera, primer, va fugir d’estudi i va admetre intercanvis de correus entre el seu equip i el de Macron i bona predisposició en possibles col·laboracions. Pastor va insistir i aleshores Rivera va aclarir que ell no s’havia reunit amb el candidat francès. La periodista, sorpresa, va preguntar: “ Nart... esto es un ‘Expediente X’. ¿Qué está pasando aquí?” I realització va mostrar un Javier Nart que recollia els papers neguitós i premia els llavis fortament sense pronunciar-se, amb un somriure molt compromès. “ No sé cómo interpretar este silencio...”, va insistir la presentadora. I Rivera va dir: “ En esto creo que tengo mejor fuente, que soy yo mismo, ¿no?” Nart, aleshores, rectificava dient que no era Rivera sinó Fernando Maura.

Al marge del ridícul de Nart, que delata la seva manca d’escrúpols, en comprometre fins i tot el líder del seu partit, des del punt de vista televisiu posa al descobert els engranatges de la comunicació política i el seu oportunisme. Deu hores més tard, dilluns al matí, Javier Nart tornava a ser entrevistat al mateix grup mediàtic, a Antena 3, a Un café con Susanna, la prèvia d’ Espejo público. Susanna Griso li va tornar a preguntar per la suposada trobada i Nart, que ja havia tingut temps de meditar una coartada, va corregir: “ La reunión se produjo hace cuatro o cinco meses en mi despacho de eurodiputado. Y ayer yo al hablar me salió la palabra «Albert». Me equivoqué. Pero lo fundamental no es que Albert estuviera o no estuviera...” I Griso insisteix: “ ¿Pero quién estaba?” I Nart especifica:“ Estuve yo y estuvo Luis Garicano, porque me volví a equivocar y no era Fernando Maura”. Griso, amb simpatia, li va donar un cop de mà: “ El caso es que tú sí que estabas, ¡jajaja!”, i Nart afegeix: “ Yo juro por mi madre que yo estaba. Y tú sabes que en una conversación a veces te despistas con los nombres”. Esclar. Nart va assegurar que en aquesta suposada reunió ell va vaticinar a Macron que seria president de França. Griso recordava com “ Rivera y Macron tienen mucho en común” i detallava com Ciutadans havia obert la seva seu per seguir les eleccions franceses i llegia els tuits de Rivera en què celebrava la victòria d’En Marxa. Nart destacava els paral·lelismes del programa electoral entre el seu partit i el de Macron.

En tot cas, més enllà de la ficada de pota, no deixa de ser significatiu com Atresmedia de seguida ha contribuït mediàticament a capitalitzar la victòria de Macron en favor de Ciutadans.