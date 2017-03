Referèndum és convivència

CRIDAR CONTRA la independència en nom de la convivència dona per fer un rodolí de manifestació que expressa una por poc o gens fonamentada, a la vista de com de pacífiques estan sent les relacions a Catalunya. I qualificar de “cop” un projecte polític que intenta que tothom pugui votar en un referèndum ja es veu que no s’aguanta. Normalment, els colpistes, el primer que fan és emmordassar a tothom. Què més voldria el sí que el no s’expressés a les urnes. El referèndum dona a tothom l’oportunitat de passar de la manifestació al vot. És l’expressió màxima de convivència: es debat, es vota i s’accepta el resultat. Just tot el contrari del que vol aconseguir la guerra bruta de l’Estat i les inhabilitacions de càrrecs electes per posar urnes.