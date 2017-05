Les guerres a la Terra ja no són el que eren. Els conflictes bèl·lics clàssics estan molt localitzats, decreixen en nombre gradualment i es produeixen en països poc urbanitzats. Als països desenvolupats les trinxeres i els soldats ja han estat reemplaçats per conductors suïcides i terroristes informàtics. El papa Francesc va parlar a l’ONU fa un any i mig d’una Tercera Guerra Mundial silenciosa.

L’atac informàtic de la setmana passada és un fet sense precedents, un atac silenciós en tota regla, una agressió bèl·lica global.

Els virus informàtics van néixer com a negoci. Si hi havia risc que el nostre ordinador o els servidors de l’empresa s’infectessin, adquiríem programes i softwares antivirus, tota una indústria. Els virus danyaven els ordinadors o els deixaven unes hores inutilitzats. Venia l’informàtic i ho arreglava. Però no hi havia virus pensats per desarticular els estats del benestar, només ordinadors personals aïllats de ciutadans que tenien un maldecap temporal.

Ara els virus ja tenen una altra naturalesa i intenció. No són un negoci. Són una arma més d’aquesta Tercera Guerra Mundial de soldats programadors i kamikazes de quatre rodes. Se sospita que l’atac es va generar a Corea del Nord, tot i que no hi ha certesa. Tot és invisible, a més de silenciós. No sabem des d’on ens disparen. El virus va col·lapsar sistemes de salut i alguns serveis d’urgències. I podria haver afectat xarxes de transport i energia.

El més inquietant és que, com en les guerres de l’Edat Antiga, tornem a dependre d’herois aïllats; de fet, de l’acció individual en van dependre moltes victòries. Així, va ser un heroi anònim de 22 anys qui, comprant un domini que costava deu euros, va desactivar la bomba digital global. Un soldat Ryan digital va detenir el col·lapse de mig món desenvolupat. Això és el que preocupa.

Potser pensen que exagero. Doncs la Guàrdia Civil va condecorar dijous Chema Alonso, l’anomenat hacker de Telefónica, pel seu decisiu paper durant l’atac. Els soldats porten gorra de llana en lloc de casc. I utilitzen Linux en comptes de Kalàixnikovs. Benvinguts a la insuportable fragilitat del byte. Salvem el soldat Ryan digital.