11/04: Difícil de fer, difícil d’impedir

ÉS MOLT DIFÍCIL fer un referèndum d’autodeterminació a Catalunya. També és molt difícil impedir-lo. Es va veure el 9-N: el govern espanyol sabia que el valor simbòlic d’aquella votació, si hi anava molta gent, era enorme. Però era tan difícil aturar-la sense generar imatges de descrèdit que va optar pel càstig a posteriori, dissuasori de qualsevol repetició, més que no pas per la intervenció preventiva. Tornem a estar igual, però un graó més amunt. No és fàcil organitzar el referèndum amb l’hostilitat de l’Estat, però tampoc és fàcil fer les accions físiques (no sobre el paper) que calen per impedir-lo. I no crec que el govern espanyol es faci trampes al solitari i s’acabi creient la seva pròpia propaganda. Diu el ministre Dastis que tota la UE està contra la independència de Catalunya. Potser sí. ¿Però tota la UE està en contra del referèndum? No és igual. Pot ser que bona part de la comunitat internacional prefereixi que no hi hagi canvis de fronteres a Europa, però que pensin que el govern Rajoy ho està portant de la pitjor manera possible. Que el que hauria de fer Rajoy és acceptar el referèndum i guanyar-lo, no pas prohibir-lo. Perquè, si s’arriba a fer després de prohibir-lo, és més difícil que el guanyin.