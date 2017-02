24/02: Ideologia contra eficàcia

DE TOTA LA VIDA, una de les obligacions dels ajuntaments és mirar que el trànsit sigui dins de les poblacions tan fluid i endreçat com sigui possible. De vegades no és gens senzill: les nostres ciutats tenen centres històrics de difícil mobilitat i aconseguir-hi un trànsit endreçat demana molta racionalitat i professionalitat i de vegades molta imaginació. Però resulta que alguns dels ajuntaments del nostre país han decidit que el que cal no és endreçar el trànsit a les ciutats, sinó expulsar-lo. I, per tant, com més embussos hi hagi, com més irracionals siguin les polítiques viàries, com més malament es faci, molt millor. A partir d’un objectiu ideològic, han trobat l’excusa per no fer les polítiques de trànsit raonables i pensades que tenen l’obligació de fer. A Europa, en poblacions tan complicades com les nostres, hi ha ajuntaments que ho han resolt bé i altres que no. Amb centres històrics densos i amb polítiques de protecció del vianant incloses. A casa nostra hi ha ajuntaments que han vist una oportunitat per no resoldre-ho de cap manera, per treure’s del damunt la seva responsabilitat. Passa de vegades, i no tan sols quan parlem de trànsit: els excessos d’ideologia es converteixen en coartada per a la incompetència.