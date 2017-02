La crisi accentua la bretxa salarial entre homes i dones

Un dels múltiples efectes de la crisi és que ha accentuat la bretxa salarial entre homes i dones. Segons l’estudi presentat ahir per la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, el salari mitjà masculí és de 27.477 euros mentre que el de les dones és de 20.324. Això vol dir que la bretxa és del 26%, uns 7.000 euros, quan l’any 2008 era del 24,4%.

Aquesta xifra demostra la tesi que la crisi ha castigat especialment els sectors més desafavorits de la societat, i les dones són, com a col·lectiu, un d’aquests sectors. El creixement de la bretxa també demostra que els efectes de la crisi abasten aspectes socials, com ara el de la igualtat de gènere, que té repercussions econòmiques. Una part molt important de la diferència de sous s’explica pel desigual repartiment de les feines domèstiques. És a dir, les hores de feina no remunerada. Un altre estudi fet públic ahir, en aquest cas per la Cambra de Comerç de Barcelona, quantifica els diners que deixen d’ingressar les dones de mitjana a l’any per aquest concepte: 2.759 euros a l’any. Amb dones cada cop més qualificades què ho explica? Doncs que les dones encara suporten la càrrega principal de les feines domèstiques i la cura dels nens o les persones grans, cosa que suposa un desavantatge competitiu respecte als seus companys homes i acaba perpetuant una situació de subalternitat en els llocs de treball. Encara són elles les que s’acullen a reduccions de jornada i acaben prioritzant la carrera professional de l’home quan cal triar. Sobretot perquè tota aquesta feina no remunerada no compta a efectes de creació de riquesa, sinó que simplement s’imputa a les espatlles de milers de dones que s’hi escarrassen de manera no reconeguda econòmicament. El mateix estudi assenyala que si es comptabilitzessin econòmicament les feines domèstiques el PIB català s’incrementaria un mínim del 23,4%, un percentatge que equival a 50.000 milions d’euros.

Encara queda un llarg camí per recórrer per a la veritable equiparació salarial entre homes i dones però és important remarcar que cal començar per una cosa tan senzilla com entendre que la feina de la casa és cosa de dos i que la cura de les persones pot ser tan beneficiosa i satisfactòria per a un home com per a o una dona. La igualtat de gènere és això.