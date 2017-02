50 anys de corals infantils a Catalunya

EL SECRETARIAT de Corals Infantils de Catalunya va celebrar ahir a Manresa el 50è aniversari del seu primer concert. El 1967, en una època en què la dictadura podia convertir en manifestació il·legal qualsevol trobada de més de vuit persones que no fossin família, directors i directores de diverses corals infantils van aconseguir aplegar a la capital del Bages 700 cantaires per entonar cançons que ni a l’escola ni a la tele no s’ensenyaven perquè el català hi estava perseguit. Les corals infantils han estat i són una gran escola de ciutadania. Eduquen en la sensibilitat artística, el talent individual, el treball en equip, l’amistat, la cultura. Darrere d’aquests 50 anys hi ha milions d’hores de feina de gent que, sense protagonismes, ha fet gran el país.