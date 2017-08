Madrid, Londres, París, Brussel·les, Niça, Berlín, Estocolm... Era una impressió compartida que tard o d’hora li tocaria a Barcelona, una premonició que es repetia sovint com si enunciar-la pogués servir d’exorcisme. El fet de tenir-ho previst no ha disminuït l’impacte del xoc. Des del 2004 el Pròxim Orient ha entrat en un caos creixent a partir de l’esfondrament de l’Iraq; el protagonisme del terrorisme jihadista s’ha desplaçat d’Al-Qaida a l’ISIS; l’Estat Islàmic ha operat com un potent factor de difusió de la ideologia de croada i de reclutament; el terrorisme ha evolucionat de les accions de gran complexitat logística (Nova York, Madrid) a la cultura low cost amb atemptats de fàcil execució, barats i efectius. Ara, amb el desmantellament de l’Estat Islàmic, els atacs a Occident es poden multiplicar i poden recuperar protagonisme organitzacions com Al-Qaida. És a dir, hi ha terrorisme jihadista per a temps.

El seu objectiu és el terror com a factor de degradació de la societat. L’èxit de l’extrema dreta a Europa no deixa de ser un triomf del jihadisme. Sovint els governs eleven el to verbal i endureixen la legislació, buscant legitimar-se davant la societat atemorida, però el que aconsegueixen és propagar la por, quan la seva obligació és asserenar i tranquil·litzar. Costa dir que haurem de conviure amb atemptats d’aquest tipus, que la probabilitat de ser víctima d’un atac és molt baixa i que no s’ha de tenir por. Però la societat només té una sortida: defensar la normalitat, com va fer amb gran coratge la ciutadania de París després de Charlie Hebdo i del Bataclan, malgrat el llenguatge bel·licista d’Hollande. Seguir vivint a la manera de cadascú: aquesta és la consigna.

L’atemptat cau a Barcelona en una conjuntura política complicada. Seria ridícul i irresponsable creure que l’impacte emocional d’aquest crim no tindrà conseqüències polítiques. Però qui caigui en l’obscenitat d’intentar utilitzar el dol col·lectiu en benefici de les seves posicions en la qüestió catalana es cobrirà d’ignomínia.