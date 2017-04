9/4: Uns favors per Gibraltar

DESPRÉS que la diplomàcia espanyola hagués fet, segons confessió de García-Margallo, una gira internacional per demanar favors per tal d’evitar un referèndum a Catalunya, ara sembla que ha començat una segona gira centrada en Gibraltar. Es tractaria d’aprofitar el Brexit per tornar a plantejar la vella pretensió espanyola de la cosobirania sobre Gibraltar, que els seus ciutadans van rebutjar d’una manera massiva en un referèndum fa anys. De moment, sembla que aquesta segona gira els va bé, si més no a Europa. Potser perquè és l’hora de les posicions dures i hostils contra la Gran Bretanya, en l’inici d’una negociació. Però aquestes gires pels països europeus demanant favors tenen alguns inconvenients. El primer, que comença a cantar que tots els favors que es demanen siguin sempre per al mateix: per decidir el futur d’un territori ignorant olímpicament l’opinió dels que hi viuen. La teoria que el futur dels territoris està marcat per la història o per la geografia, al marge del que en pensin els seus ciutadans, és difícil de legitimar des d’un punt de vista democràtic. I l’altre inconvenient d’aquestes gires és que els favors s’han de tornar. I no sé si Espanya tindrà bufera per tornar-ne tants com en demana.