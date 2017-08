16/8: No ho sap / no contesta

A LES PORTES de la recta final cap a la celebració d’un referèndum (o cap a impedir-ne la celebració per tots els mitjans), el mapa polític català té les mateixes categories que surten a les enquestes. Hi ha els del sí (al referèndum, no necessàriament a la independència), els del no (al referèndum i a la independència) i els del no ho sap / no contesta. A hores d’ara, a la banda del sí hi ha Junts pel Sí i la CUP i a estones un tros dels comuns; a la banda del no hi ha el PP, Ciutadans, el PSC i a estones un tros dels comuns; i a la banda del no ho sap / no contesta, el gruix de Catalunya Sí que es Pot. ¿Pot canviar aquest alineament en el decurs de la recta final? Dependrà de les dinàmiques internes, dels càlculs de cadascú i de les derrapades que pugui fer l’Estat en el seu intent d’impedir el referèndum per tots els mitjans. Segons quins siguin aquests mitjans, pot ser molt incòmode estar al seu costat. L’aspiració del món sobiranista seria que el PSC passés a la banda del no ho sap / no contesta, pel cost immens que li representa ser confós amb el PP i Ciutadans. I que el gruix dels comuns passés a la banda del sí al referèndum. Amb una certesa: una cosa és el que diuen les cúpules del partits i una altra la que acaben fent els seus votants.