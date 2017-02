26 de febrer: Una paradoxa

EL NO A LA INDEPENDÈNCIA de Catalunya tindria molt més fàcil guanyar un referèndum pactat i legal que no pas un referèndum unilateral. Si hi hagués un referèndum reconegut pel govern espanyol, i amb una oferta alternativa a la independència prou generosa, molts indecisos i fins i tot alguns que avui estan sense entusiasme a la banda independentista, votarien que no. És més difícil voler marxar d’un Estat amable que et reconeix el dret a decidir, que intenta atreure’t i et fa ofertes, que d’un Estat hostil que a tot et diu que no i et tracta malament. Certament, és molt més difícil en la pràctica fer un referèndum unilateral amb el boicot de l’Estat, però si s’arriba a fer és molt més probable (per les mateixes raons que dèiem) que el guanyés el sí a la independència. La paradoxa és que el govern espanyol no accepta de cap manera fer la mena de referèndum que tindria moltes possibilitats de guanyar i s’arrisca així a haver d’entomar el tipus de referèndum que tindria més possibilitats de perdre. Potser perquè aquest govern té molta més confiança en la seva capacitat d’espantar que en laseva capacitatde seduir. O simplement perquè creu que fer por és més útil i més eficaç que no pas intentar convèncer (o no s’hi veu amb cor).