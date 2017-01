19/1: ‘MasterChef junior’

MENTRE AL 24 HORAS de TVE discuteixen sobre el “ despilfarro” de les televisions autonòmiques, a La 1 estan fent MasterChef junior. Res a favor ni en contra del programa. Però té sentit en una televisió pública? En països on hi ha privades, la televisió pública té per funció garantir coses bàsiques que el privat no té per què garantir. Una és un servei públic: uns informatius i uns programes de qualitat o una televisió educativa que es consideren necessaris al marge de l’audiència que puguin tenir (com més millor). Una altra, ser una eina de normalització lingüística: la vitalitat d’una llengua exigeix avui el seu accés al mitjà televisiu i, per tant, és lògic que una televisió pública faci programes comercials en aquesta llengua, buscant per a ella la màxima difusió. També té sentit que una televisió pública garanteixi una veu i un mirall propis a uns espais -una ciutat, una comarca, un barri- que sense ella no en tindrien. No crec que MasterChef junior respongui a cap d’aquests criteris. És un programa de privada, per temàtica, per format, per llengua. Quan es discuteix el sentit de les televisions autonòmiques (també de les que tenen llengua pròpia), em sembla més discutible que la pública de l’Estat faci programes com aquest.