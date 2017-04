La 52a edició de la Fira del Llibre de València espera superar el mig milió de visitants

La 52a Fira del Llibre de València ha obert les seves portes als Jardins de Vivers amb l’objectiu que la d’enguany esdevingui una edició rècord i deixi definitivament enrere la davallada patida arran de la crisi econòmica. Per a acomplir aquest objectiu serà fonamental l’afluència de públic durant els dos cap de setmana, els dies on se concentra el major nombre de lectors i compradors. En el primer, la previsió meteorològica sembla que col·laborarà i l’estabilitat serà la nota dominant.

L’organització aspira a augmentar les xifres registrades en 2016, quan es van aconseguir 850.000 euros en vendes i 500.000 visitants. Aquestes dades van consolidar l’esdeveniment valencià com la segona fira del llibre de diversos dies de durada més important de l’estat, tant pel que fa al volum d’expositors com al de visitants. A més, la Fira del Llibre de València és la més rellevant quant a volum de vendes per expositor i dia, amb 1.200 euros de mitjana en 2016, edició en la qual van participar 59 expositors durant 12 dies. Enguany hi hauran 60.

En aquesta edició, el certamen valencià acollirà el programa més ampli de la seva història amb 600 signatures, 136 presentacions, 150 entrevistes a escriptors en el plató de televisió de la fira i 16 taules redones i debats.

Any Blaco Ibáñez

A més, la fira comptarà amb activitats per commemorar l’Any Blasco Ibáñez, el centenari del naixement de la poetessa Glòria Fuertes, el 75 aniversari de la mort del poeta i dramaturg Miguel Hernández i el 25 aniversari de la defunció de l’escriptor i humanista valencià Joan Fuster.

El president del Gremi de Llibrers, Ignacio Larraz, s’ha mostrat segur de l’èxit de la Fira de València i ha subratllat que aquest està avalat perquè els valencians van ser "el bressol de la impremta a Espanya i els editors de la primera Bíblia en llengua popular".