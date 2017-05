La Generalitat Valenciana acusa el centre de Sogorb de tapar un cas d'abusos d'un educador a una menor

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha acusat aquest dimecres a la direcció del centre de menors de Sogorb (Alt Palància) de no haver denunciat un suposat cas d'abusos sexuals per part d'un educador cap a una menor, un fet investigat per un jutjat des de setembre de 2016.

Segons ha revelat la consellera, el centre va acomiadar al treballador, però no va posar en coneixement dels fets a les autoritats corresponents. Oltra ha afirmat que l'educador va ser "company" a l'ajuntament de Sogorb de l'actual president del Partit Popular a la província de Castelló, Miguel Barrachina.

La vicepresidenta ha explicat en una compareixença a les Corts Valencianes que va ser una professora de l'Escola de Persones Adultes (EPA) la qual el 25 de febrer de 2016 va comunicar a la direcció territorial el possible cas d'abusos sexuals al centre, gestionat per la congregació de les Germanes Terciàries Caputxines, de manera que es va obrir un expedient informatiu per investigar els fets denunciats i es va posar en coneixement de la Fiscalia, que va remetre la denúncia al jutjat el 14 de setembre d'aquest mateix any.

Al presumpte abusador: "acomiadament o denúncia"

Segons ha denunciat la consellera, la direcció del centre de Sogorb era coneixedora d'aquests fets i, en lloc de denunciar-los directament a la conselleria o a la Fiscalia, va donar a escollir al presumpte abusador "entre acomiadament o denúncia", i el van acomiadar el 28 de gener de 2016, ja que, segons la directora del centre, "en no haver-se produït fets de major rellevància, ho va considerar un fet resolt".

La menor, segons ha explicat Oltra, ha indicat a la direcció territorial que les relacions amb l'educador es van iniciar abans de Nadal de 2015, i que aquest volia quedar amb ella sense que l'acompanyés el seu xicot, un altre dels menors del centre de Sogorb. La vicepresidenta també ha apuntat que segons el relat de la menor, que consta en la documentació disponible, no va mantindre relacions sexuals amb l'educador, però que "quan quedaven amb altres amics" d'ell, aquest "la presentava com la seva núvia, intentava besar-la i, quan passava pel seu costat, li tocava el cul".

Així mateix, la menor va denunciar que una vegada havia estat acomiadat, a finals de gener de 2016, l'educador va passar diverses vegades pel centre de formació on estudiava ella, que li feia cas omís.

Preguntada per la direcció territorial per què no va denunciar els fets immediatament, la menor va explicar que l'educador li va dir que era advocat, i que si explicava alguna cosa li "anava a amargar al centre d'acollida", de manera que tenia por.

La direcció territorial també es va entrevistar, el 3 de maig de 2016, amb el nuvi de la menor, que segons el psicòleg dels Serveis Socials de Sogorb, estava "molt afectat emocionalment per la situació de la seva relació amb la menor" i li havia traslladat "fets greus relacionats amb l'abans educador" del centre. El jove va manifestar que l'educador, en missatges de text, li deia a la seva núvia que no quedar amb ell tindria conseqüències negatives.