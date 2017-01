PSPV, Compromís i Podem renoven el pacte de govern amb l'objectiu de canviar el model productiu valencià

Els líders del PSPV, Compromís i Podem, Ximo Puig, Mónica Oltra i Antonio Montiel, respectivament, han escenificat aquest dimecres la renovació del pacte que sustenta l'executiu que des del juny del 2015 governa al País Valencià. En un acte celebrat al Jardí Botànic de València –lloc que dóna nom al Pacte del Botànic–, els representants dels tres partits firmants del pacte –PSPV i Compromís com a part del govern i Podem, que hi dóna suport parlamentari– han destacat la bona salut d'un acord que va permetre posar fi a 20 anys de govern del Partit Popular.

Després d'haver-se complert la major part dels objectius que recollia l' acord primigeni, les tres formacions han acordat 201 noves mesures que amplien i renoven el pacte de govern i que suposaran el full de ruta per al govern de Ximo Puig i Mónica Oltra per als propers mesos. Segons han destacat tots dos, el nou document posa l'èmfasi en les qüestions relatives a l' economia i assenta les bases per aconseguir el canvi de model productiu del País Valencià.

L'acord servirà per seguir "avançant en el canvi que es va iniciar fa 20 mesos" al País Valencià, ha assenyalat Puig, que ha recordat que després de 20 anys de desgovern del PP es va prioritzar "rescatar persones" i treballar per a aquelles que estaven en una situació "amb més dificultat". Ara, ha dit el president, ha posat com a propers reptes la lluita contra la desocupació i l'exclusió.

201 noves mesures del Pacte del BotànicXimo Puig ha explicat davant els nombrosos mitjans de comunicació presents a l'acte i desenes de càrrecs públics del seu govern que els hauria agradat avançar a més ritme, però quan van arribar al govern es van trobar que algunes qüestions estaven "molt pitjor" del que pensaven, per la qual cosa la prioritat en aquests moments era "donar cobertura a les persones amb més dificultats" i reparar drets bàsics.

En aquest sentit, Puig ha destacat que el millor d'aquests 20 mesos ha estat retornar la "justícia social" al País Valencià amb mesures com l' eliminació dels copagaments. Una vegada aconseguit això, ha precisat, es vol incidir ara en la reforma i transformació del model productiu, amb mesures com l'engegada de l'Agència de la Innovació o l'avanç del diàleg social.

La vicepresidenta Mónica Oltra ha explicat que no és que fins ara l'economia no hagi estat una prioritat, sinó que quan van arribar al govern la prioritat era "reparar la catàstrofe social" que van trobar, una cosa en què se seguirà treballant, però a més, ara s'incidirà en "la nova economia" que generen les polítiques socials i en el canvi del model productiu.

Per a Oltra, la signatura d'aquesta ampliació demostra que el Pacte del Botànic és "viu", és "més actual que mai" i és "a prova de bombes", a més d'evidenciar que el canvi polític ha proporcionat "estabilitat, benestar i progrés i transparència" i ha posat les persones al centre de la política.

El líder de Podem Antonio Montiel –que va decidir no entrar al govern–, per la seva banda, s'ha mostrat satisfet per l'acord, en el qual, com en tots, ha hagut que "cedir i transigir", i considera que s'hi recullen una sèrie de projectes que, al seu judici, "donaran viabilitat a polítiques concretes" i que podran ser avaluables. Per al líder valencià de Podem, el 2017 ha de servir per "dissenyar la Comunitat Valenciana del futur", i ha advertit que la seva formació no renuncia a seguir exercint el seu paper parlamentari, i quan hagi de ser crític amb el govern autonòmic, "seguirà sent-ho".