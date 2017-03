La UDEF escorcolla la conselleria de Sanitat en una operació contra l'exgerent de l'Hospital General de València

Membres de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) es troben des de les 10 d'aquest matí a la seu de la conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana recopilant informació sobre la gestió de l’exgerent de l’Hospital General de València, Sergio Blasco. L'exresponsable del centre sanitari és nebot de l'exconseller i diputat del PP, Rafael Blasco, qui es troba a la presó pel cas Cooperació.

L'actuació a la seu de la conselleria s’inclou en la vintena d'escorcolls que està duent a terme la UDEF en el marc de la investigació que realitza el jutjat d’instrucció número 6 de València.

Sergio Blasco va abandonar la gerència de l'hospital en novembre de 2014 després de la seua implicació en dos presumptes delictes de malversació i frau en l'assessorament de tres hospitals al Perú.

540x306 La consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, durant una conferència / GENERALITAT VALENCIANA La consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, durant una conferència / GENERALITAT VALENCIANA

Col·laboració de la conselleria

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, qui hui es troba a Elx, ha assegurat que l'operació policial fa reviure al País Valencià "un nou episodi de la pitjor època".

Montón ha destacat que en el seu departament, "i com no podria ser d'altra forma", estan col·laborant amb la investigació i facilitant tota la documentació sol·liciitada per la UDEF.