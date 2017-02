260x366 Empar Marco serà la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació / ARA Empar Marco serà la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació / ARA

El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ja ha decidit quina serà la persona que pilote la recuperació del servei públic de radiotelevisió al País Valencià. Després d'una llarga jornada de debat i votació, l'òrgan rector de l'ens ha decidit per una majoria qualificada proposar Empar Marco perquè ocupi la direcció general de la CVMC. La decisió del consell rector haurà de ser validada ara per majoria absoluta pels membres de la comissió de l'Espai Audiovisual de les Corts Valencianes.

Empar Marco, que junt a Josep Ramon Lluch i Salva Enguix havia estat seleccionada d'entre 16 candidats per passar a l'última part del procés de selecció, s'ha imposat als altres aspirants després de vàries votacions en què cap dels candidats ha obtingut sis dels nou vots necessaris dels membres del consell rector. Tots tres s'han sotmès aquest dijous a l'entrevista que els ha realitzat el consell rector i que ha suposat el 10% de la baremació final de la seva candidatura. Setmanes enrere, l'òrgan de direcció de la CVMC havia valorat tant els seus projectes per a la nova radiotelevisió valenciana (un 60%) com els seus mèrits curriculars (30%).

Empar Marco és actualment la corresponsal de TV3 al País Valencià. Periodista amb una dilatada trajectòria, la que es convertirà en la directora general de la CVMC si així ho ratifiquen les Corts ha treballat en l'antiga Radiotelevisió Valenciana com a filòloga, com a corresponsal de Catalunya Ràdio, de l'Avui i de La Vanguardia.

La tria del director general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació accelera la posada en marxa del nou servei de radiodifusió pública. Amb el mandat marc de la nova radiotelevisió aprovat, ara serà el director general qui ha de determinar les necessitats de personal i definir la graella de programació de la televisió i la ràdio. La previsió és que abans d'estiu alguns dels canals de la CVMC ja estiguin emetent.