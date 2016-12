Els col·legis públics valencians hauran de respectar el nom i la vestimenta triada pels alumnes transsexuals

Els col·legis públics del País Valencià han d'aplicar des d'aquest dimarts un protocol, impulsat per la conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, que permetrà que els alumnes transsexuals o intergènere puguin triar el nom amb el qual vulguin que es dirigeixin a ells, així com la vestimenta que vulguin portar o els vestuaris i lavabos que desitgin utilitzar.

Aquestes mesures, incloses en el protocol d'acompanyament per garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius redactat per la conselleria que dirigeix Vicent Marzà i publicat avui al 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana', s'activarà als centres educatius públics i s'hi podran acollir tots els centres concertats i privats que ho desitgin.

La finalitat d'aquest document és afavorir la inclusió educativa, assumir la igualtat i la diversitat com a valors cabdals i irrenunciables, de manera que totes les persones que conformin la comunitat educativa respectin i facin respectar els drets humans. Per això, serà imprescindible facilitar-los la construcció de la seva identitat i la participació activa en la vida del centre, de manera que sentin la pertinença real al grup d'iguals, al centre i a l'entorn.

Aquest protocol ajudarà als equips directius i els orientadors dels centres a tractar la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius com a opcions socials normalitzades i ajudarà a prevenir casos d'assetjament escolar.

El conseller Vicent Marzà ha explicat en un comunicat que l'educació valenciana "aspira a convertir-se en un espai d'inclusió en què totes les persones que en formen part puguin desenvolupar la seva identitat lliurement i sense obstacles. Per això és necessari l'esforç conjunt de tota la comunitat educativa per reconèixer i posar en valor la diversitat".

Els centres educatius elaboraran el seu projecte educatiu de centre, el pla de convivència i igualtat i la resta de reglaments, plans i programes de centre, des dels principis del respecte a la llibertat individual fins als drets d'identitat de gènere i orientació sexual, lliurement expressats pels membres de la comunitat educativa.

Els alumnes podran triar el nom

Des del punt de vista de l'organització del centre, s'adequarà la documentació administrativa en consideració al nom i el gènere amb què se senti identificat l'alumne, a petició de la família o de qui exerceixi la tutoria legal, quan ho comuniqui per escrit, mentre l'alumne sigui menor d'edat o no estigui emancipat. No obstant això, la documentació oficial de l'alumne no podrà modificar-se fins que no es realitzi el canvi de nom en el Registre Civil i es traslladi al centre la documentació pertinent. En qualsevol cas, es prioritzarà el benestar de l'alumnat.

A més, caldrà adreçar-se a l'alumne pel nom i l'adscripció de gènere que hagi escollit i comunicat al centre i es garantirà la llibertat de vestimenta amb què l'alumne se senti identificat, d'acord amb el gènere expressat.

Pel que fa a l'ús de les instal·lacions del centre, aquestes seran utilitzades segons la identitat de gènere expressada, i es garantirà a l'alumnat l'accés als lavabos i els vestuaris d'acord amb la identitat de gènere manifestada.

Des del punt de vista educatiu, s'adoptaran totes les mesures necessàries encaminades a garantir el respecte cap a les persones transsexuals i amb intersexualitats i un tracte igualitari i inclusiu.

El coordinador o la coordinadora d'igualtat i convivència supervisarà totes aquestes actuacions, en col·laboració amb l'equip directiu, l'equip orientador i el tutor, especialment durant el procés de transició de gènere que efectuï una persona durant la seva estada al centre educatiu. A més, la direcció general de Política Educativa de la Generalitat Valenciana promourà procediments de coordinació d'actuacions i d'intercanvi de recursos amb altres departaments, especialment amb la direcció competent en igualtat i la competent en salut sexual, orientats a la prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions de vulnerabilitat.

Amb totes aquestes mesures, els centres educatius garantiran un clima de seguretat, de manera que la seva activitat es desenvolupi en espais lliures d'assetjament, agressió o discriminació per qualsevol motiu. A més, es realitzaran per tots els agents educatius les actuacions necessàries per a la prevenció, detecció i eradicació d'actituds i pràctiques que manifestin prejudicis sexistes o discriminació basada en prejudicis negatius sobre la identitat de gènere, els sexes biològics no binaris o l'orientació sexual.