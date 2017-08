Abascal, el jutge vetat per Lesmes

Una terna no està formada per tres? Això diu el diccionari, però el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha aconseguit que només dos candidats formin la terna després d’haver fet fora el candidat més preparat: Alejandro Abascal. Efectivament, la comissió permanent del CGPJ, amb set membres i presidit per Lesmes, celebra avui la reunió habitual de l’agost. A l’ordre del dia, nomenar en comissió de serveis el nou jutge de suport a Manuel García Castellón, l’instructor de casos de corrupció del PP com Púnica o Lezo, que s’investiguen al jutjat d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional (AN) des que va marxar Eloy Velasco.

La sala de govern de l’Audiència Nacional va estudiar l’última setmana de juliol una proposta de candidats seleccionats entre els dotze magistrats i quatre jutges que aspiraven a aquesta plaça. Aquesta terna, proposada per la magistrada ponent i presidenta de la sala penal, Concepción Espejel, estava formada per: Miguel Ángel Torres, titular del jutjat penal 3 de Granada i cèlebre instructor dels casos Ballena Blanca i Malaia a Marbella; Diego d’Egea, titular del jutjat d’instrucció de Madrid, i Alejandro Abascal, que ja va ser jutge de suport d’Eloy Velasco entre el juliol i el desembre del 2016. Dels tres aspirants, l’únic que coneix directament els assumptes del jutjat número 6, un dels requisits apuntats en la ponència de la sala de govern de l’Audiència Nacional, és Abascal. No obstant això, la majoria de la sala, en acord del 27 de juliol, va votar incloure en la terna dos dels proposats -Torres i De Egea- i es van pronunciar contra la inclusió d’Abascal. El president de l’Audiència Nacional, José Ramón Navarro, i la ponent Espejel, en canvi, van votar a favor de completar la terna amb la proposta d’Abascal. Fonts judicials i jurídiques han informat a l’ARA que la llarga mà de Carlos Lesmes va aconseguir el suport de quatre dels seus excol·legues de la sala contenciosa administrativa, presents a la sala de govern, i amb un cinquè vot, van aconseguir fer fora Abascal de la llista.

El que crida més l’atenció és que, fins i tot en cas que Abascal formés part de la terna, serà la comissió permanent del CGPJ, que Lesmes controla, la que decidirà. El president vol començar el debat dijous sense Abascal a la llista, mentre que alguns vocals de la permanent asseguren que votaran Abascal tot i el veto de Lesmes. Per tant, no es descarta que aquest no pugui sortir-se amb la seva o que canviï de posicionament. Abascal era lletrat del CGPJ quan va arribar Lesmes a la presidència, i va presentar la seva renúncia malgrat l’intent del nou president d’evitar la seva fugida. Lesmes veu Abascal com una persona pròxima als que considera enemics seus dins la conservadora Associació Professional de la Magistratura (APM), en particular al magistrat i exvocal del CGPJ Manuel Almenar, que ha mantingut una relació excel·lent amb Margarita Robles, exmagistrada i actual portaveu parlamentària del PSOE.

Aquestes intrigues conduiran avui, si una majoria no ho impedeix, a fer que el CGPJ nomeni un jutge de suport que, malgrat la seva important experiència i antecedents, no té coneixement sobre els casos Púnica i Lezo, tenint en compte també que el jutge titular, Manuel García Castellón acaba d’aterrar al jutjat. García Castellón havia sol·licitat, precisament, que Abascal fos el seu jutge de suport.