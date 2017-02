Les esquerres catalanes volen arribar a la independència a través d'un "referèndum vinculant" i "actes de sobirania"

Representants polítics de les esquerres de Catalunya volen arribar a una "República Catalana, ruptura democràtica i a una Europa dels pobles". I l'única via que veuen factible per fer-ho és a través d'un referèndum que sigui "vinculant i amb totes les garanties democràtiques" i previ al procés constituent. Aquest via, però, ha d'anar acompanyada necessàriament "d'actes de sobirania", que demostrin la legitimitat dels ciutadans catalans per decidir el seu futur.

Aquestes són les conclusions del document que ha elaborat l' Acord d'Esquerres per la República Catalana, que integra representants de formacions polítiques d'esquerres com ERC, CUP, ICV, EUiA, MES o Procés Constituent. En l'acte de presentació del document, les formacions de BComú o Podem han deixat clar que els representants que han participat en l'elaboració del document ho han fet a títol individual i que la formació en si, hi participa com a observador.

Des de l'entitat, defensen que per arribar a la construcció d'una República Catalana, cal "una ruptura del règim del 78". El vicepresident de l'entitat, Francesc Mata, ha explicat que el referèndum és la via necessària per arribar a l'objectiu d'una república catalana i ha advertit que si no es fa "hi pot haver frustració i desencís", però sobretot, generaria "ràbia col·lectiva i una decisió generalitzada cap a la revelia".

En el document, s'explica que la voluntat de l'entitat és arribar a un referèndum "amb totes les garanties democràtiques" i que es faci abans de tirar endavant el procés constituent, que portaria a elaborar una constitució catalana que també se "sotmetria a referèndum de la ciutadania".

L'entitat, però, deixa clar que cal intentar pactar el referèndum per decidir si Catalunya ha de ser independent amb l'Estat, però no especifica quina seria la seva posició si l'Estat s'hi nega en rodó. De fet, l'entitat creu que ha de ser el Pacte Nacional pel Referèndum qui ha de decidir com es fa, tot i que assegura que ha fet arribar "alguna proposta" a la comissió coordinadora del pacte.

Per poder avançar cap a la República Catalana, el portaveu de l'entitat, Josep Ferrer, ha explicat que l'entitat aposta per fer "actes de sobirania quan calgui" que també permetin "empoderar els ciutadans" i guiar el camí que cal seguir per definir "el model de país". Ferrer també ha assenyalat que la nova República Catalana ha de "portar millores a nivell social i econòmic", però que no cal esperar-se fins que arribi, sinó que cal "resoldre els problemes actuals amb mesures concretes que marquin el camí" per arribar a un nou estat independent.