El PP denunciarà Arran, Anna Gabriel i David Fernández per l'intent d'ocupar la seu

Després que l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran intentés ocupar aquest dilluns la seu del PP a Barcelona, la reacció del president de la formació a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, no s'ha fet esperar. " Sou uns feixistes", ha etzibat Albiol dirigent-se a Arran i els diputats de la CUP, en particular a Anna Gabriel, que hi era present durant l'acció, juntament amb l'exdiputat David Fernàndez.

Tot i que els dirigents de la CUP no han participat directament en l'acció, Albiol ha dit, en declaracions als mitjans de comunicació, que presentarà una denúncia contra Gabriel, Fernàndez i Arran per l'intent d'ocupar la seu.

"Són un grup de feixistes que representen el pitjor de la societat catalana, representen allò contra el que estem lluitant", ha asseverat Albiol associant l'acció a la "violència" i al "totalitarisme".

Arran intenta ocupar la seu del PPA més, ha afegit que aquests actes no "silenciaran" el PP sinó al contrari. "No ens faran callar i seguirem donant veu als catalans que se senten catalans i espanyols".

Albiol també ha enviat un dard al Govern, aprofitant que aquest dilluns fa divuit mesos de l'inici de la legislatura després de les eleccions del 27 de setembre. Per al dirigent popular, l'acció d'Arran és per "impotència política" perquè encara no s'ha declarat la independència. "Intenten tapar el seu fracàs polític organitzant actes violents contra el PP però això no ens espanta", ha dit Albiol.

I ha afegit que "és trist que el Govern de la Generalitat estigui en mans d'un partit i uns diputats feixistes perquè Catalunya es mereix molt més". A parer seu, el país està "segrestat per aquesta 'gentuza' que es dedica a intentar espantar aquells que no pensen com ells", ha sentenciat Albiol el primer dia ocupant el nou càrrec de president del PP.

El PSC i el PDECat es solidaritzen amb el PP

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha censurat l'acció d'Arran i ha avisat, a través de Twitter. que la "democràcia exigeix respecte a totes les opinions" i és "incompatible amb qualsevol acció que interfereixi en el funcionament dels partits".

En un missatge a través de Twitter, Iceta ha expressat: "La democràcia exigeix respecte a totes les opinions i és incompatible amb qualsevol acció que interfereixi amb el funcionament d'un partit".

Al seu torn, la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, també ha reaccionat a l'acció d'Arran. Preguntada sobre el fet que Arran hagi iniciat aquest dilluns la seva campanya pel referèndum ocupant la seu del PP a Catalunya, ha admès que desconeix els fets però ha defensat que "totes les accions encaminades a convèncer quanta gent millor han de ser des d'un to absolutament pacífic".

ERC condemna l'intent d'ocupació

Els republicans s'han desmarcat de l'acció d'Arran i han condemnat l'intent d'ocupació de la seu del PP. "Entenem que l es victòries d'aquest país no les aconseguirem amb ocupacions", ha defensat el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià. El portaveu republicà ha lamentat "aquesta manera de fer" i ha reptat Arran a "continuar treballant per aconseguir la victòria democràtica i, per tant, a posar les urnes" per a un referèndum.