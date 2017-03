Albiol adverteix que els que votin els pressupostos poden seguir "el mateix camí" que Homs

Les reaccions a la condemna de l'exconseller de la Presidència Francesc Homs pel 9-N no s'han fet esperar al Parlament, que aquest dimecres es troba en plena votació dels pressupostos. El primer en valorar la inhabilitació d'any i un mes d'Homs per desobediència ha estat el cap de files del PP, Xavier García Albiol, que ha celebrat que el Tribunal Suprem hagi enviat "al racó de de pensar" el portaveu del PDECat al Congrés. "L'estat de dret està posant al seu lloc els que consideraven que podien fer els que els donava la gana", ha afirmat Albiol en declaracions als passadissos de la cambra catalana.

En aquest sentit, el líder popular ha aprofitat per llançar un advertiment a Junts pel Sí i la CUP per la inclusió d'una partida pel referèndum als comptes: "Els que han votat a favor del pressupost són clars candidats a seguir el mateix camí que Homs i Mas", ha dit, abans de carregar contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha rebutjat convocar la junta de portaveus abans de la votació dels comptes. "En la història de democràcia no havíem vist una actuació tan humiliant de la presidenta sobre els diputats de l'oposició. No sortirà gratis. Estem preparant ja el recurs", ha assegurat.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha expressat respecte per les resolucions judicials i ha posat de manifest que "cap polític està per sobre de les lleis". En una línia semblant a la d'Albiol, Carrizosa ha llançat un advertiment al Govern, deixant clar que "repetir" un 9-N "no té recorregut": "Els que el van promoure [el 9-N] ara estan condemnats".



El Tribunal Suprem ha decidit aquest dimecres condemnar Francesc Homs a un any i un mes d' inhabilitació per la seva participació en el 9-N. El Tribunal l'absol del delicte de prevaricació, com va fer el Tribunal Superior de Justícia amb Artur Mas, i el condemna per un delicte de desobediència greu. Segons la sala, el delicte de prevaricació queda "absorbit" pel de desobediència.