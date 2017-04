Albiol ataca l’ANC I la titlla de “policia religiosa”

El coordinador general del PP, Xavier García Albiol, va estendre’s ahir amb dures crítiques a l’independentisme. En un acte sobre ocupació juvenil -en què va assegurar que el nacionalisme és un problema laboral per als joves-, va comparar l’ANC -que ahir celebrava el seu conclave anual- amb la “policia religiosa d’alguns països extremistes musulmans”. Segons Albiol, l’entitat “obre la porta a actes violents”. “Es comença justificant l’ocupació d’estructures bàsiques de l’Estat i el següent pas és que els cadells de la CUP surtin a atacar les seus del PP o Ciutadans”, va afirmar Albiol.

El dirigent dels populars també va carregar contra els joves independentistes, basant-se en les reivindicacions que rebia com a alcalde de Badalona: “L’únic que em demanaven eren diners per organitzar concerts on es maltractava la música, i on l’únic que els preocupava era emborratxar-se, que els sortís l’alcohol per les orelles, i a partir d’allà tirar pedres contra les seus del PP”.

“El Procés cada dia té menys suports, i cada dia són més radicals”, va reblar Albiol, que va insistir que Catalunya viu sota un “nacionalisme totalitari” liderat pel Govern. Segons Albiol, l’executiu només espera “una entrada de l’exèrcit per la Diagonal”, cosa que, va assegurar, “no passarà mai”.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per la seva banda, va confiar en una entrevista a Europa Press que la judicialització eviti el referèndum, però va advertir que si hi ha convocatòria l’Estat “respondrà de manera immediata”. Una de les eines possibles, va avisar, és la suspensió de l’autonomia.

Arrimadas: “Una presa de pèl col·lectiva”

També va tenir paraules crítiques contra l’independentisme la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que en una entrevista a l’agència ACN va titllar el referèndum “d’una presa de pèl col·lectiva” perquè “tothom sap que no es farà”. El Procés, segons la cap de l’oposició, és “un bucle” o “un hàmster” en què el PDECat i ERC estan esperant posar “una excusa” per no fer la votació.