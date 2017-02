Arrimadas es postula com a interlocutora de l'Estat amb Catalunya davant de Santamaría

La portaveu de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, s'ha reunit aquest dimecres al Congrés amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, després que ella mateixa ho sol·licités després de l'absència del president Carles Puigdemont a la Conferència de Presidents, al gener, una absència que Arrimadas ha titllat d'"enorme irresponsabilitat".

Arrimadas ha titllat la reunió de "cordial" i ha afirmat que estan "d'acord" en què els polítics "no es poden saltar les lleis" i que "Catalunya no necessita un 'Brexit'". També, ha dit, totes dues aposten "pel diàleg" entre els governs per qüestions com les infraestructures, però no sobre el referèndum.

Arrimadas li ha plantejat a Santmaría la necessitat de reformar el model de finançament autonòmic per millorar l'encaix de Catalunya, i també la millora d'infraestructures clau, però sense dur "a una lluita territorial", sinó com una "recerca de serveis bàsics". "Volem millors connexions per als catalans i millor mobilitat", ha asseverat la portaveu del partit taronja, que s'ha referit específicament al Corredor Mediterrani, el servei de Rodalies i algunes infraestructures viàries.

A més, Arrimadas ha volgut deixar clar que la seva actitud en aquest tipus de reunions és "radicalment diferent" a la de la Generalitat: "Venim amb ganes de treballar i de col·laborar". La portaveu de Ciutadans s'ha situat així com la interlocució de l'Estat amb Catalunya, arraconant l'executiu de Puigdemont per la seva aposta per la "desconnexió", i ha justificat que ha vingut a Madrid com a cap de l'oposició.

Frenar el referèndum

Segons Arrimadas, en la reunió no s'han concretat mesures coercitives per frenar el referèndum, tot i les informacions que apunten que Moncloa té un pla per fer-ho. "El gruix d'aquesta reunió no ha sigut parlar de referèndum sinó mesures que s'han de concretar a Catalunya per garantir els serveis i les infraestructures a Catalunya", ha asseverat.