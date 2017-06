Artur Mas: "La reacció del PDECat amb Gordó va ser tan necessària com injusta"

Una setmana després que el TSJC imputés Gordó pel cas 3%, s'esperava la resposta de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que fins aquest dijous no ha opinat sobre les conseqüències que ha comportat aquest fet: Gordó ha abandonat JxSí, ha estripat el carnet del PDECat i ha decidit conservar l'escó al Parlament. Tot plegat, després que el partit li demanés que entregués l'acta de diputat.

"La reacció del PDECat va ser tan necessària com injusta", ha considerat Mas en una entrevista a ' El Nacional'. D'altra banda, ha dit que "respecta" i "entén" que Gordó vulgui mantenir l'escó. El president del partit demòcrata ha explicar que "l'exemplaritat pública" i la necessitat del PDECat de mostrar una imatge nova, allunyada de les males pràctiques, justifica les exigències de Marta Pascal de demanar a Gordó que entregués l'acta de diputat.

Mas veu també una part "d'injustícia" en l'exigència de la direcció del seu partit, donada la presumpció d'innocència que, segons ha assenyalat, s'ha de respectar quan tan sols es tracta d'una citació com a investigat en un procés judicial. "S'està debilitant el principi de presumpció d’innocència, que és un eix fonamental de l’estat de dret", ha advertit Mas, que s'ha mostrat comprensiu amb les decisions "no tan polítiques però sí personals" de Gordó de no renunciar a l'acta de diputat, una condició que, entre altres coses, li permet continuar com a aforat. "No només ho entenc, sinó que, a més, ho respecto", ha sentenciat.

El líder del PDECat ha explicat també que va parlar amb Gordó el dia que es va saber la notícia. Segons Mas, l'implicat li va explicar les decisions que pensava prendre arran de la pressió que es va generar en contra seva. La primera era deixar el grup de JxSí, la segona deixar el partit i la tercera conservar l'acta de diputat.

"És capaç d’aguantar molta pressió, perquè sempre ho ha fet. Puc arribar a entendre que personalment i humanament prengui les decisions que està prenent", ha continuat Mas, que ha recordat que coneix "bé" qui va ser secretari de Govern i exconseller de Justícia dels seus governs a la Generalitat.

Plena confiança

Mas ha deixat clara la seva "confiança" en Gordó com a gerent de CDC i s'ha remès a les seves pròpies paraules per allunyar-lo de cap actuació il·legal. "Cada vegada que l'hi han preguntat, ha dit que ell, en la seva actuació com a gerent de CDC, mai, i utilitzo paraules seves, mai havia actuat al marge del marc legal", ha insistit Mas, fet del qual n'està "plenament convençut". Respecte a la possibilitat que la presumpta implicació de Gordó pugui esquitxar altres càrrecs, com el mateix Mas, ha respost que no dona "credibilitat als rumors". "Es diuen tantes coses que ja no ve d'una", ha remarcat.

En relació amb la inclusió de Gordó a la llista de JxSí, Mas ha defensat que en el moment de configurar-la no hi havia cap procediment obert contra l'exconseller.