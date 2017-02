La Audiència confirma el processament de Chaves i Griñán pel cas dels ERO

L'Audiència Provincial de Sevilla ha confirmat l'auto en què el jutge Álvaro Martín va processar els expresidents de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves i José Antonio Griñán i a altres 24 exalts càrrecs dins de la peça separada del processament específic pel qual se'ls van concedir les ajudes investigades en el cas dels ERO fraudulents. Així ho ha dictaminat l'auto de la Secció Setena de l'Audiència Provincial de Sevilla, que també ha refusat els recursos presentats pels expresidents de la Junta.

La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar una condemna de sis anys de presó i 30 anys d'inhabilitació per José Antonio Griñán, que va ser processat per delictes continuats de malversació de fons públics i prevaricació. Mentre que per Manuel Chaves, li reclama una condemna de 10 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.