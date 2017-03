El consell comarcal del Baix Llobregat s'adhereix al Pacte pel Referèndum per l'absència de Ciutadans

El consell comarcal del Baix Llobregat s'ha adherit aquest dilluns al Pacte Nacional pel Referèndum, que pilota l'exdiputat socialista Joan Ignasi Elena, i que propugna un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'estat espanyol. L'ens local se suma així al manifest que promou el Pacte i que assumeixen els independentistes però també els comuns, a més d'altres entitats socials, sindicats i associacions empresarials.

Tanmateix, aquesta adhesió s'ha produït per l'absència de tres representants de Ciutadans (n'hi ha quatre), que no han assistit al plenari i ha propiciat que la resta aprovessin el suport al manifest. Hi han votat a favor 18 consellers (CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP) enfront de 16 en contra (PSC, PP i C's), segons expliquen des del Pacte Nacional pel Referèndum.

El Pacte pel Referèndum buscarà complicitats a l'Estat per a una consulta "vinculant i efectiva"Si hi haguessin estat presents els tres representants de Ciutadans, els contraris al referèndum haguessin guanyat la votació. El president del Consell, Josep Perpinyà i Palau, del PSC, s'ha oposat a l'adhesió del Pacte tot i que com a alcalde de Sant Just Desvern hi va votar a favor.

El Consell Comarcal està governat per un pacte entre el PSC, ICV-EUiA, ERC i CiU. Mentre que a l'oposició s'hi situa el PP, Ciutadans i la CUP.