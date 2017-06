Berga instal·la un marcador a la façana de l'Ajuntament per comptar els dies que falten per al referèndum

L'Ajuntament de Berga, governat per la CUP, ha col·locat un marcador a la façana de l'edifici del consistori que compta els dies, hores, minuts i segons que falten per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. No és el primer cop que es penja un comptador a la façana de l'Ajuntament: ja es va fer per a la consulta del 9-N del 2014 i per a les eleccions del 27 de setembre de 2015.

Poques hores després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi anunciat la data i la pregunta del referèndum, l'aparell s'ha penjat a la façana de l'Ajuntament de la capital del Berguedà. A hores d'ara el comptador marca que falten 113 dies fins al diumenge 1 d'octubre.

En una declaració institucional al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, el Govern en bloc ha acompanyat Carles Puigdemont en l'anunci de la data i la pregunta del referèndum. "Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?", aquesta és la pregunta que hauran de respondre els catalans en el referèndum de l'1 d'octubre. En el seu discurs, Puigdemont ha fet una crida a "assumir col·lectivament amb la màxima dignitat i exigència l'exercici d'un dret inalienable sobre el qual descansa l'edifici de la democràcia".