El CEO preguntarà als catalans si consideren important "complir sempre la llei" i si estan disposats a allistar-se a l'exèrcit en cas de necessitat

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) prepara un sondeig en el qual preguntarà als catalans " fins a quin punt és important obeir sempre les lleis i les normes". Així figura en el contracte que l'organisme ha posat en licitació amb un valor de 56.785,30 euros. La pregunta és rellevant en l'actual moment polític que viu Catalunya, on s'ha instal·lat el debat permanent sobre el compliment de les lleis i sobre si el procés sobiranista pot completar-se d'acord amb la legalitat vigent.

Precisament la setmana passada, les paraules de Lluís Llach en una sèrie de conferències van provocar retrets per part de l'oposició. El diputat de JxSí al Parlament va assegurar que el Govern "sancionaria els funcionaris que no volguessin aplicar la llei de desconnexió". Els independentistes consideren d'obligat compliment aquesta llei des del moment en què el Parlament l'aprovi, mentre que els no independentistes discrepen, al·legant que es tracta d'una norma inconstitucional.

Una altra de les preguntes no habituals en la propera enquesta fa referència a l'exèrcit per saber si els catalans " estan disposats a allistar-se en cas de necessitat". Fonts del CEO consultades per Europa Press argumenten que es tracta de dues preguntes encarregades per la Direcció General de Joventut de la Generalitat, interessada a conèixer la percepció que tenen els joves sobre aquests temes. A més, recorden que el 2011 ja van ser dues preguntes incloses al qüestionari.

Resultats de l'enquesta ara fa sis anys

Com fa sis anys, la valoració anirà de l'1 (gens important) al 7 (molt important). L'univers de l'enquesta serà de 1.900 persones, 1.100 de les quals joves d'entre 16 i 29 anys. Aleshores, en una enquesta a 2.100 persones, un 45% considerava molt important obeir sempre les lleis, és a dir, responia amb un 7 sobre 7 a la pregunta. Un 20,1% responia amb un 6; un 16,2% amb un 5; un 7,6% amb un 4; un 5,3% amb un 3; un 1,9% amb un 2; i el 2,9% considerava que complir sempre les normes no és gens important.

Pel que fa a l'exèrcit, un 34,1% considerava que no era "gens important" allistar-s'hi en temps de necessitat (un 1 sobre 7); un 7,8% responia amb un 2; un 8,2% amb un 3; un 10,3% amb un 4; un 14,2% amb un 5; un 6,9% amb un 6, i un 15,2% considerava molt important allistar-s'hi.

Les mateixes fonts del CEO també assenyalen que el qüestionari de l'enquesta que s'adjunta al contracte és un "esborrany", per la qual cosa podria estar subjecta a canvis després que s'assigni a l'empresa guanyadora del concurs.