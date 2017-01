La CUP calcula que la seva proposta fiscal permetria recaptar 500 milions d'euros més

Les esmenes que ha presentat la CUP a la llei d'acompanyament dels pressupostos en relació als impostos cedits (IRPF, successions i patrimoni) permetrien ingressar 500 milions d'euros més, segons càlculs de la formació. En concret, els cupaires han calculat que la seva proposta d'IRPF (apujar el tipus i modificar els trams a les rendes superiors a 60.000 euros anuals per fer l'impost "més progressiu") i de patrimoni (reduir el topall a 450.000 euros) permetrien recaptar 100 milions d'euros, mentre que retornar l'impost de successions als nivells de 2010 suposaria 400 milions més. Així ho han explicat els diputats de la CUP Benet Salellas i Eulàlia Reguant, en una roda de premsa al Parlament.

Què hi diu Junts pel Sí? El diputat Roger Torrent ha assegurat que la coalició independentista està "sempre disposada a parlar de models fiscals que ajudin a llimar desigualtats socials i fer que aquells que més poden, paguin més". "Totes les propostes en aquesta línia estem disposats a estudiar-les", ha dit Torrent, que s'ha mostrat "optimista" per trobar un acord.

A banda de la proposta fiscal pel que fa als impostos cedits per l'Estat, la CUP també ha plantejat vuit impostos nous en fiscalitat ambiental, sobre els establiments turístics, el cànon de l'aigua i el joc, així com més mesures per controlar la despesa pública i lluitar contra la corrupció.

Segons han defensat els diputats, les seves esmenes són un "exercici de realitat" que demostra que es poden "construir alternatives senzilles i barates". Reguant ha dit que les 100 esmenes que ha presentat la CUP evidencien que existeix un "model alternatiu al que ha proposat el Govern" i ha emplaçat l'executiu a decidir si es construir una " república o una reprivada". De fet, valent-se de la polèmica frase del regidor anticapitalista a Vic Joan Coma, Reguant ha dit que "per fer la truita cal trencar els ous també en matèria pressupostària".

Els cupaires denuncien el "xantatge" del Govern pels pressupostos

Malgrat que la CUP té previst facilitar que s'aprovin tots els capítols dels comptes, que aquesta setmana es debaten en comissió, els diputats no han garantit que aprovin definitivament els pressupostos. De fet, Salellas ha llançat dos advertiments al Govern. Primer, ha dit que hi ha "molts departaments de la Generalitat que tindrien un 'no'" aquesta setmana en les votacions per comissió al Parlament i ha afirmat que "Ensenyament seria el primer de la llista de suspensos". En aquesta línia, ha reclamat que es reverteixin les retallades en Educació i ha afirmat que deixant de concertar una escola de l'Opus Dei es podria pagar les demandes de tots els professors de l'escola pública.

El segon avís ha estat en relació al referèndum i el procés constituent. Salellas ha admès que la CUP no sap encara "com el Govern vol encarar" el procés constituent i ha lamentat que l'executiu "necessita millorar" en la qüestió del referèndum perquè "ha jugat al xantatge de si no hi ha pressupostos no hi ha referèndum". Una dicotomia, ha dit Salellas, que "s'ha traslladat" a altres espais de debat entre la CUP i Junts pel Sí.

Des de Junts pel Sí, Roger Torrent ha negat que hi hagi un xantatge a la CUP i ha dit, això sí, que l'aprovació dels pressupostos "reforçaria el primer govern independentista de la història".

La concreció de la proposta fiscal

La proposta fiscal de la CUP preveu crear dos trams nous de l'IRPF: el primer tram es crearia entre els 60.000 i els 90.000 euros, que passarien a estar gravats amb el 22,5% (45% sumant-hi el tram estatal), un punt més que en l'actualitat, i el segon, entre els 90.000 i els 120.000 euros, que arribarien al 23,5%, dos punts més (46% amb el tram estatal). Aquestes modificacions, ha dit Reguant, afectarien el 4% de la població, unes 120.000 persones a Catalunya.

A més, també s'amplia un punt el tram entre 120.000 i 175.000 euros fins al 24,5% i es manté invariable en el 25,5% el tram a partir dels 175.000 euros. Pel que fa a l'impost de patrimoni, els cupaires proposen reduir el topall a 450.000 euros i plantegen els tipus que s'han aprovat al País Valencià. La modificació d'aquests dos impostos suposaria ingressar 100 milions d'euros més.

Els altres 400 milions arribarien modificant l'impost de successions, que la CUP proposa retornar als nivells que va aprovar el govern del tripartit, abans que "CiU i el PP pràcticament l'eliminessin".

La CUP demana apujar entre un i dos punts l’IRPF de les rendes superiors als 60.000 euros

Més enllà de fiscalitat, les esmenes de la CUP inclouen mesures per augmentar el control de la despesa pública i lluitar contra la corrupció. Així, plantegen que el Parlament controli les concentracions público-privades de més de 10 milions d'euros, una auditoria financera per avaluar els projectes del Canal Segarra-Garrigues i la Línia 9 del Metro o que la ciutadania, a través de sindicats i associacions, tiguin veu en la designació dels alts càrrecs del sistema sanitari. També reclamen reduir la subcontractació, informes econòmics de cada externalització i un sou mínim de 1.200 euros mensuals per a tothom qui treballa per la Generalitat, també els treballadors de les empreses adjudicatàries.