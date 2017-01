La CUP afirma que no té línies vermelles per aprovar els pressupostos

“Estem lluny d’exigir el que podem”

El Govern i la CUP s’han donat una treva aquest cap de setmana en la negociació pressupostària. Tot i que l’executiu ha frenat la principal reivindicació dels anticapitalistes, l’IRPF, el diputat Sergi Saladié va afirmar ahir que no suposarà un mur per al sí als comptes. “No hi ha cap línia vermella que digui que si no s’aprova això, no s’aprovaran els pressupostos; ni al contrari, que diguem que si s’aprova això, els aprovarem”, va dir. Saladié va destacar que la formació “està lluny d’exigir el que per pes es podria exigir”. En aquest sentit, el diputat va enviar un dard a l’expresident Artur Mas, que en una entrevista a l’ARA havia advertit que no es podia prioritzar la revolució a la independència: “N’hi ha que diuen que fem la revolució bolivariana i això no és cert”. El que és prioritari, va recordar Saladié, és el referèndum. Els negociadors tancaran dilluns una proposta que la CUP enviarà a les seves bases. L’objectiu és que les assemblees locals les discuteixin i es pronunciïn sobre el vot dels diputats. La decisió definitiva la prendrà el consell polític (d’àmbit molt més reduït que una assemblea), que es reunirà el dia 28.

Proposta en renda garantida

La negociació està encarada en Ensenyament (el Govern va proposar divendres 3.500 docents més per al 2017) i l’executiu vol ara convèncer els cupaires amb la renda garantida. El pla del departament de Benestar, que la consellera Dolors Bassa va recordar ahir en una entrevista a l’ACN, passa per implantar una renda garantida de ciutadania per a persones sense ingressos que permeti a una parella amb un fill disposar de 1.000 euros al mes a partir del 2020. Com que seria d’aplicació gradual, en els pressupostos del 2017 ja hi ha una partida de 70 milions consignada a aquest efecte, que els cupaires volen que augmenti fins a pràcticament el doble. La xifra que ha d’entrar als comptes és objecte de les negociacions, però el model de renda garantida es tracta en paral·lel, en una taula on participen els grups impulsors de la ILP sobre el tema i els partits que li donen suport. Saladié va valorar la proposta afirmant que “tot el que sigui contenir la pobresa que pateix la població” és una bona mesura, però va demanar esperar a concretar una xifra als pressupostos. Els cupaires els aprovaran si es compleixen tres premisses: “Aturem les retallades, contenim els nivells de pobresa i fem el referèndum”.