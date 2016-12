Castellà augura que la UE podria fer fora Espanya si l'Estat usa la força per frenar el referèndum

Antoni Castellà, diputat de Junts pel Sí al Parlament i portaveu de Demòcrates, ha advertit que si l'Estat "utilitzés la força" per frenar el referèndum a Catalunya, la Unió Europea podria expulsar Espanya del club comunitari.

En declaracions a Efe, Castellà ha assegurat que aquest 2017 es farà el referèndum sobre la independència de Catalunya, ja sigui pactat amb l'Estat o convocat de forma unilateral per la Generalitat. Tanmateix, ha afirmat que a l'Estat no li quedarà altre remei que "tolerar-lo" com va passar al Quebec, ja que l'alternativa seria "exercir la força, cosa que abocaria l'estat espanyol a una situació molt més complicada".

En cas que el govern espanyol optés per ordenar als Mossos d'Esquadra o a la Guàrdia Civil que retiressin les urnes i tanquessin els col·legis electorals, Castellà ha advertit que " l'estat espanyol podria quedar fora de la UE per exercir la força".

Batalla entre Demòcrates i el PDECat

Castellà també ha fet referència al pols que el seu partit va mantenir amb el PDECat quan els antics convergents van decidir anomenar-se Partit Demòcrata Català, que finalment va passar a dir-se Partit Demòcrata Europeu Català.

Tot i que finalment Demòcrates va acceptar la denominació, Castellà ha considerat " una mica infantil" i de " vella política" la insistència del PDECat de voler dir-se Partit Demòcrata en les seves comunicacions públiques.

Castellà no descarta emprendre "mesures legals" per aquest assumpte però s'ha mostrat partidari de "no fer soroll polític". " Una batalla de noms no interessa a la ciutadania", ha advertit, ja que ara les forces sobiranistes han de "focalitzar" la seva estratègia en el referèndum.