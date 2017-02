Catalá diu que els discursos independentistes són "contraris als principis de llibertat i democràcia"

El ministre espanyol de Justícia, Rafael Català, creu que alguns discursos independentistes són "contraris als principis de llibertat i democràcia". Així s'ha referit aquest dimecres a la SER en relació a afirmacions com "que hi haurà referèndum sí o sí, que la democràcia està malalta o que es posen les urnes a la presó".

Catalá, que ha definit el procés com un " problema polític greu", ha reclamat més diàleg per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat, deixant clar que cal més política però que "de tribunals no en sobra cap". "Apliquen la llei i ens donen confiança", ha dit, negant la imparcialitat de la justícia amb l'independentisme.

En relació a l'anul·lació del full de ruta del referèndum per part del Tribunal Constitucional, Catalá ha dit que confia que " es complirà la sentència i no es produirà cap referèndum. És inimaginable que cap responsable públic incomplirà la Constitució i no passarà res. Això no pot passar", ha conclòs.