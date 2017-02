Rafael Catalá revela que s'estan investigant 26 denúncies sobre el cas Vidal

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha revelat aquest dimecres haver rebut un total de 26 denúncies per les paraules de l'exsenador d'ERC Santiago Vidal sobre a l'obtenció il·legal de dades tributàries dels catalans i ha assegurat que totes elles ja estan sent investigades o s'han remès a l'autoritat catalana de protecció de dades. Les paraules de l'exsenador assegurant que la Generalitat hauria obtingut il·legalment les dades tributàries dels ciutadans catalans han arribat al ple del Congrés de la mà del líder de Ciutadans, Albert Rivera, qui ha exigit conèixer les mesures que ha emprès el govern espanyol després d'aquesta afirmació i ha requerit una resposta política.

Catalá ha llançat un missatge de tranquil·litat per "assegurar que les dades personals dels catalans i de tots els espanyols estan protegides" i ha explicat que a Espanya hi ha un sistema "legal, institucional i processal" per garantir la responsabilitat de qui incompleixi aquestes normes . En concret, ha revelat que les paraules del jutge i exsenador d'ERC van motivar un total de 26 denúncies que "estan en investigació". "Hem de tenir confiança en el funcionament de les institucions i els sistemes de control", ha assenyalat després de recordar que ja hi ha hagut multes "per haver fet servir indegudament dades dels ciutadans de Catalunya". Es tracta de les sancions imposades a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, multades amb 200.000 euros cadascuna per una enquesta realitzada amb motiu de la consulta del 9-N.

El ministre de Justícia ha apuntat que el govern espanyol "creu" en les institucions i creu que la Generalitat de Catalunya compleix les seves obligacions "mentre no es demostri el contrari". I ha recordat que les paraules de Vidal van ser desmentides "en tots els àmbits", malgrat el que ha reconegut la seva "màxima preocupació" i per això estan sent investigades "des del primer dia" per l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.

"Que deixin d'espiar"

Malgrat aquest missatge, Rivera ha respost que ell no està "tranquil" amb el desmentiment de la Generalitat, la mateixa institució que "nega" altres aspectes com la solidaritat entre espanyols o la Constitució. "No em quedo tranquil", ha insistit demanant a la Moncloa una resposta política i que aprofiti les seves trobades amb membres de la Generalitat per demanar-los explicacions. " Si es veuen en secret, que els diguin que deixin de espiar. Que el Govern es mulli i defensi els nostres drets fonamentals", ha exigit després de conèixer que el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, va tenir una trobada amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el passat 11 de gener a la Moncloa.