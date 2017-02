Mas, a Sant Sebastià amb Ibarretxe: "L'estat espanyol ens està agredint"

L'expresident basc Juan José Ibarretxe i l'expresident català Artur Mas han participat aquesta tarda en un acte a favor del dret a decidir celebrat a l'Agirre Lehendakaria Center, el centre d’estudis que presideix el mateix Ibarretxe, i Gure Esku Dago. Davant de les 1.800 persones que han omplert el Palau Kursaal de Donosti, els dos exmandataris s'han emplaçat a seguir treballant per aconseguir el dret a decidir.

"L'estat espanyol ens està agredint", ha sentenciat Artur Mas. Segons ha dit, aquesta "agressió" s'està produint "en forma d'una reconquesta competencial" que va començar l'any 2000 amb José María Aznar com a president del govern espanyol. El mandat d'Aznar va suposar, segons Mas, l'inici de la pèrdua d'algunes competències que s'havien aconseguit gràcies als diferents estatuts. Mas ha dit que "l'agressió" també s'està produint en forma d'una "judicialització de la política" que va començar l'any 2010, quan el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre alguns articles de l'Estatut sortit del Parlament i aprovat també al Congrés. Mas ha denunciat també "la guerra bruta" que suposa l'operació Catalunya, "que no és un concert econòmic, sinó una operació feta pels estaments de l'estat, per vies il·legals, per intentar desprestigiar els polítics catalans". "Cal respondre a aquesta agressió", ha dit. Artur Mas, que ha estat molt aplaudit pel públic, ha assegurat que "la clau de l'èxit és la unitat política i la mobilització. No ens sobren les forces i les hem d'unir totes".

Ibarretxe, que ha parlat abans de Mas, li ha dit a l'expresident català que "si el dret a decidir s'encalla, serà perquè s'ha encallat a Catalunya o al País Basc. No serà perquè s'ha encallat a Madrid o Brussel·les". L'exmandatari basc ha centrat la seva intervenció en la defensa dels principis democràtics del dret a decidir: "Els referèndums no es convoquen per guanyar-los sinó per exercir la democràcia", ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que la consulta del Regne Unit va ser molt positiva per als escocesos, encara que no guanyés l'independentisme: "Escòcia no ha guanyat la independència, però ha guanyat la possibilitat de celebrar-lo [el referèndum] quan vulgui, i que sigui respectat pel Regne Unit i pel món". Ibarretxe ha recordat que ell també va intentar aconseguir un referèndum per al poble basc. "Nosaltres ens vam quedar al campament dos. Vosaltres sou al campament tres", ha dit, i ha afegit: " Ara podeu decidir si seguiu fins a l'Everest o torneu cap a Katmandú".

L'acte ha respirat solidaritat entre els dos territoris en tot moment. Ibarretxe ha recordat una frase del primer lehendakari basc, José Antonio Aguirre: "Aquest poble estarà sempre amb Catalunya".

Els organitzadors havien previst inicialment organitzar l'acte en una sala molt més petita, amb capacitat per a 200 persones. Davant de l'èxit de convocatòria van decidir buscar una sala molt més gran, que s'ha acabat omplint. Entre el públic hi havia altres dirigents polítics com Arnaldo Otegi o Francesc Homs.