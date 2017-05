Cifuentes posa l'independentisme al sac dels "enemics comuns del segle XXI"

260x366 Cifuentes rendeix homenatge als caiguts el 2 de maig / Luca Piergiovani / EFE Cifuentes rendeix homenatge als caiguts el 2 de maig / Luca Piergiovani / EFE

"Necessitem la unitat dels partits polítics i de la societat civil davant de tot el que ens amenaça", ha reclamat aquest dimarts la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, en el seu discurs de commemoració del 2 de Maig, dia de la Comunitat de Madrid. I, entre aquestes amenaces, Cifuentes ha posat al mateix sac el "drama social de l'atur, l'erradicació de la violència de gènere, el nou terrorisme global i indiscriminat, els desequilibris socials, la corrupció i aquells que pretenen trencar Espanya". Per a Cifuentes, doncs, l'independentisme català forma part dels enemics comuns del segle XXI contra els quals "no s'ha de baixar la guàrdia".

En un discurs centrat en la necessitat d'unitat, Cifuentes ha anat molt més enllà de la Comunitat de Madrid i "sobretot", ha demanat unitat per "garantir la integritat de la nació" i ha cridat a " mantenir-se ferms davant aquells que volen trencar Espanya vulnerant subtilment o obertament les lleis i la mateixa Constitució, per prendre decisions unilaterals que només corresponen al conjunt dels espanyols".

"Un sentiment comú que ens uneix a tots com a nació"

De fet, Cifuentes ha fet servir la guerra iniciada el 2 de maig de 1808 per commemorar també "la sobirania nacional". Així, la dirigent popular ha volgut insistir que "no s'ha d'oblidar que en la guerra que va començar el maig de 1808, els que es van alçar en armes no ho van fer per ser madrilenys, castellans, andalusos, catalans o de qualsevol altra regió. Ho van fer senzillament per ser espanyols i per defensar un sentiment comú i indeslligable que els uneix a tots com a nació".

Així, per a la presidenta de la comunitat de la capital de l'Estat, " és indubtable que cal mantenir-se units davant enemics comuns, que són diferents dels del 1808 però davant els quals no s'ha de baixar la guàrdia". Dins aquest sac d'enemics comuns, a banda de l'independentisme, Cifuentes hi ha posat el drama social de l'atur, la violència de gènere, el terrorisme i els desequilibris socials.

"El temps dels corruptes ha arribat al seu fi"

La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut fer bandera de regeneració política, ha defensat que la democràcia no és compatible amb la corrupció i ha assegurat que " el temps dels corruptes ha arribat al seu final a Madrid". Així, Cifuentes ha demanat també "unitat per acabar amb la corrupció i recuperar la dignitat política". Per això la dirigent popular ha demanat "ser inflexibles contra les conductes irregulars, pròpies i alienes".

Aguirre plega per no haver vigilat Ignacio González i alleuja RajoyLa presidenta madrilenya no ha volgut esquivar fer referència al cas Lezo: "Estan passant moltes coses que ens avergonyeixen, que tots condemnem i a les quals hem de fer front", ha afirmat Cifuentes al pati del Palau Reial Casa de Correus, on s'han entregat les condecoracions del 2 de Maig. Les dues medalles d'Or han sigut concedides al cantant Alejandro Sanz i al patinador Javier Fernández.