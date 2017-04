Cifuentes recorda a Aguirre que no haver vigilat els casos de corrupció ha danyat el partit i les institucions

No ha fet cap declaració pública després de la dimissió d’ Esperanza Aguirre, però el comunicat que ha enviat aquest dilluns a la tarda el PP de Madrid ha evidenciat què en pensa la presidenta de la Comunitat, Cristina Cifuentes. "Compartim les raons exposades per Aguirre per deixar el càrrec, especialment quan diu que hauria d’haver vigilat amb més eficàcia els possibles casos de corrupció, fet que ha danyat el partit i les institucions", expressa el document.

Els populars madrilenys "respecten i agraeixen" la decisió adoptada per la ja exportaveu del partit a l’Ajuntament de Madrid i recorden que, des que Aguirre va dimitir a principis del 2016 de la presidència del partit, primer la comissió gestora i ara el nou equip presidit per Cifuentes han iniciat una nova etapa marcada per la "tolerància zero" amb els corruptes.

"El PP de la Comunitat de Madrid seguirà treballant per restablir la confiança dels ciutadans en les institucions madrilenyes, així com per oferir-los un projecte polític atractiu, transparent i modern", conclou el comunicat.

Ha sigut una tarda de comunicats. La direcció del PP estatal, que al matí havia explicat que no pressionava Aguirre perquè dimitís i deixava la decisió en les seves mans, també ha decidit reaccionar a la dimissió a través d’un paper. De forma més breu que el PP de Madrid, ha reconegut la "llarga trajectòria" d’Esperanza Aguirre al partit i l’ha considerat una persona "rellevant" en l’organització.