Ciutadans denuncia que una escola de Cambrils fa una obra de teatre on es parla de "matar espanyols"

Carlos Carrizosa, portaveu del grup de Ciutadans, ha denunciat en la seva pregunta parlamentària una obra de teatre en una escola de Cambrils on, segons ell, es feia apologia de la guerra i es deien frases com "hem de matar aquests espanyols". Per demostrar-ho, Carrizosa ha posat l'àudio del vídeo de l'obra de teatre a través del seu micròfon del Parlament. El diputat li ha preguntat a la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, si aquest és el seu model d'educació a Catalunya.

La consellera ha lamentat que Ciutadans s'agafi a una anècdota per fer-ne una generalització, però alhora li ha dit: "Tots els centres públics fan activitats per conèixer la història, i la història és la que és". L 'obra de teatre a la qual feia referència el diputat Carrizosa és una recreació del setge que va viure Cambrils el 1640 i que representen les set escoles del municipi.

Carrizosa li ha replicat amb tres preguntes: "Creu que és lògic que s'ensenyin jocs de guerra a les escoles? Com a responsable creu realment que entre nens d'entre 5 i 6 anys poden valorar el context històric de fa tants anys? Quin és el propòsit de fer jugar a l'odi els nens catalans?".

La consellera Ruiz li ha respost: "A les nostres escoles no s'ensenya a odiar ni a matar, ho hauria de saber molt bé. La recreació de batalles és comú a escoles de tota Europa, m'expliquen des d'una entitat que es dedica a això. La història és la que és i s'ha de poder explicar". I ha afegit: "La història s'explica perquè no es repeteixi, i s'ha d'explicar com és, no com alguns voldrien que fos".