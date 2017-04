Domènech deixa obertes per a Podem les portes del nou partit dels comuns però avisa que no faran coalicions

El portaveu d'En Comú al Congrés, Xavier Domènech, ha assegurat aquest dimarts que encara que Podem no participarà a l'assemblea fundacional del nou partit dels 'comuns', que tindrà lloc aquest dissabte, les portes del nou espai polític seguiran sempre obertes. Domènech, però, ha avisat que mai acceptaran formar una coalició electoral amb els morats si en el futur, quan se celebrin les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya, segueixen sense voler integrar-se.

"Les portes sempre estaran obertes, però ha d'haver-hi disposició per entrar", ha assenyalat en roda de premsa al Congrés l'aspirant a liderar el nou partit impulsat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En aquest sentit, Domènech ha convidat tots els actors que vulguin a sumar-se al projecte, perquè encara que el nou espai començarà "una història" aquest dissabte, d'ara endavant "seguirà construint-se".

"A partir del 8 inaugurem l'espai. Roman tancat? Ni de bon tros", ha sentenciat, per afegir que malgrat que el partit no neix "en termes electorals" perquè pretén anar més enllà, sí que té clar que " en cap cas conceben un escenari de coalició", en cas que Podem no vulgui integrar-se però sí concórrer al costat del nou subjecte, mitjançant aquesta fórmula, en les pròximes catalanes.

Sobre Podem, el líder d'En Comú ha confessat que per la seva organització el partit morat és el seu referent a tot Espanya i a Catalunya, i ha manifestat que espera que se solucionin els problemes sorgits les últimes setmanes.

Per la seva banda, la dirigent i portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha mantingut la mateixa distància que aquests últims dies ha caracteritzat la posició de la direcció estatal davant aquesta situació per "respectar l'autonomia" tant de la seva organització a Catalunya com de la resta d'actors que participen al procés. Això sí, ha assegurat que tenen "confiança plena" que seguiran "caminant junts".