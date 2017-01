La primera Conferència de Presidents sense Catalunya arrenca centrada en el finançament

La primera Conferència de Presidents sense representació catalana ha arrencat aquest matí al Senat espanyol centrada en el finançament autonòmic. Els presidents de les diferents comunitats autònomes assistents han anat desfilant per la cambra alta espanyola des de primera hora d'aquest matí, per tal de participar en la trobada, que es dividirà en dues parts: una primera, al matí, de deliberativa, i una segona, a la tarda, de decisòria.

540x306 La sala on es reuniran els consellers / EFE La sala on es reuniran els consellers / EFE

A FONS: L’equació impossible del finançament autonòmic

Tot i aquesta aparença executiva, els acords de la Conferència de Presidents fa setmanes que es treballen entre les comunitats i els diferents ministeris, amb dues reunions de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, amb els representants de les comunitats autònomes. Tots dos estaran, juntament amb el president espanyol, Mariano Rajoy, presents a la reunió d'avui, inaugurada pel rei Felip VI.

540x306 El president espanyol, Mariano Rajoy, Felip VI i el president del Senat, Pío García Escudero / EFE El president espanyol, Mariano Rajoy, Felip VI i el president del Senat, Pío García Escudero / EFE

Pel que fa a finançament, es tancarà avui un calendari per actualitzar el model de repartiment dels diners amb les comunitats, caducat des del 2014. De moment Montoro ja ha demanat a cada comunitat que triï un expert per començar a treballar en el "nou model" (les comunitats insisteixen que no sigui una actualització de l'antic), i en els pròxims mesos.

Aquest serà el principal aspecte a tractar, però n'hi haurà d'altres: Rajoy va destacar ahir com els altres temes principals la sostenibilitat de la població, l'estat del benestar, el repte de l'ocupació, el de l'educació, la targeta de serveis socials únics, la unitat de mercat, la mobilitat funcionarial i la qüestió europea.

540x306 La presidenta andalusa, Susana Díaz, s'estrena en una Conferència de Presidents / EFE La presidenta andalusa, Susana Díaz, s'estrena en una Conferència de Presidents / EFE

Es preveu que en tots aquests punts es tanquin acords més o menys concrets, que de fet ja figuren en un document d'esborrany, al qual es faran addicions o modificacions en funció de la discussió d'aquest matí.

540x306 La primera Conferència de Presidents sense Catalunya arrenca centrada en el finançament La primera Conferència de Presidents sense Catalunya arrenca centrada en el finançament

Puigdemont avisa de l'absència per carta

Carles Puigdemont, ha volgut comunicar també per escrit a Rajoy, que avui no anirà a la Conferència de Presidents. En l'escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, Puigdemont avisa que "com a nació" Catalunya s'ha guanyat "tenir una relació bilateral amb el govern espanyol", i argumenta que les anteriors conferències de presidents evidencien que aquests fòrums "són només una posada en escena sense cap resultat productiu ni satisfactori".

Tanmateix, el president català reitera en la carta la seva " vocació i oferta de diàleg permanent", tant per abordar qualsevol aspecte relacionat amb el referèndum d'independència com per parlar de tot allò que té a veure amb "el dia a dia del país" i que l'executiu espanyol "s'ha negat a afrontar de forma real".