El Consell de Garanties considera inconstitucional la partida del referèndum

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) veu inconstitucional la referència al referèndum d'independència que el Govern ha inclòs en els pressupostos de la Generalitat. Després de poc menys d'un mes, aquest divendres l'òrgan consultiu ha enviat el dictamen al Parlament en el qual considera, per unanimitat, que la disposició addicional 31 del projecte incompleix l'Estatut i la Constitució. C's, PP i PSC van demanar que el CGE es posicionés sobre aquesta qüestió en entendre que la conselleria d'Economia s'estava extralimitant en les seves atribucions. No és la primera vegada que el CGE dictamina contra el referèndum: ja ho va fer el 2010.

"El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria". Aquesta és la referència al referèndum que s'inclou en el projecte de pressupostos i que el CGE veu contrària a la Constitució.

El Consell de Garanties recorda que la doctrina constitucional remarca que la llei de pressupostos "ha d'ajustar-se a l’ordre de repartiment constitucional i estatutari vigent", fet que exclou la Generalitat de la competència de convocar referèndums. " La Generalitat no disposa de marge d'actuació normativa o executiva" més enllà de la iniciativa de demanar a l'Estat que autoritzi un referèndum sobre qualsevol temàtica que sigui competència de la Generalitat. "El poder legislatiu pressupostari no és un poder lliure, sinó que ha de respondre al model de repartiment de competències que delimiten la Constitució i l'Estatut", indica el dictamen del CGE.

Com que el referèndum està fora de les competències actuals de la Generalitat, " els pressupostos no poden preveure, ni que sigui en forma condicional o potencial, disposicions normatives en relació amb competències o facultats que no li són pròpies". Per tant, la disposició addicional 31 incompleix els articles 149 i 92 de la Constitució, en relació a l'ordre de repartiment competencial i els articles 122, 211 i 212 de l'Estatut.

El mateix dictamen recorda, però, que "en cas que hi hagués un canvi en la legislació o una autorització estatal per fer un referèndum", els pressupostos disposen dels mecanismes adients per facilitar la dotació econòmica de la consulta, sense necessitat que s'hi faci referència explícita.

Aval a la partida de processos electorals

A diferència de la disposició addicional 31, el CGE no veu problemes en la partida de 5,8 milions d'euros destinada a processos electorals i consultes ciutadanes. Com va passar amb els pressupostos del 2014, el Consell no creu que aquesta partida es pugui vincular directament amb un referèndum il·legal (el 2014 es referia a la consulta del 9-N). La Generalitat té competències que poden justificar aquesta partida: pot convocar eleccions al Parlament, per fer consultes ciutadanes, per regular el vot electrònic, etc.

"Hem d'insistir en el fet que la inserció d'un crèdit o d'una autorització pressupostària no avança ni prefigura una execució concreta, ni encara menys una acció contrària a dret", insisteix el dictamen.

C's també havia demanat que el CGE es posicionés sobre la possible inconstitucionalitat del fons de contingència, pel seu gran creixement respecte del pressupost anterior. Com va explicar l'ARA, aquesta partida –controlada directament pel vicepresident, Oriol Junqueras– seria la que inclouria els recursos necessaris per impulsar el referèndum. El Govern ha previst 330 milions d'euros en el fons de contingència, que equivalen a un 1,38% del total de la previsió de despesa no financera inclosa als pressupostos. Una quantitat que el Consell de Garanties considera "raonable", comparada amb el 2% que la mateixa partida pot representar en els pressupostos de l'Estat.

En la memòria explicativa que acompanya el projecte de pressupostos, l'executiu explica que l'increment del fons de contingència és degut bàsicament a la previsió d'increment retributiu per a tots els treballadors públics que puguin incloure els pressupostos de l'Estat. "Així mateix, és l'instrument idoni per fer front a les despeses i les obligacions de naturalesa urgent i imprevisible". Com que aquesta partida s'ajusta als requeriments estatals i europeus d'estabilitat pressupostària, el CGE la veu respectuosa amb la Constitució i l'Estatut.

Dictamen no vinculant

Els dictàmens del Consell no són vinculants i el Govern ja ha deixat clar que no es farà enrere en la seva pretensió de convocar un referèndum aquest any. En una reunió recent al Palau de la Generalitat, el president, Carles Puigdemont, i els representants de la CUP van pactar accelerar l'aprovació dels pressupostos tan bon punt arribés el dictamen. La setmana que ve ja està previst un ple a l'hemicicle del Parlament, però els pressupostos no estan en l'ordre del dia. Per incloure'ls, JxSí i la CUP podrien forçar la reunió de la Junta de Portaveus –l'encarregada de fixar l'ordre del dia dels plens– o recórrer dimecres que ve a l'article 81.3, que permet a dos grups parlamentaris modificar l'ordre del dia.

Si l'executiu no modifica els pressupostos per deixar fora la referència al referèndum, l'informe del CGE pot servir als grups de l'oposició per impulsar un recurs al Tribunal Constitucional. També el podria impulsar directament el govern espanyol, que en els últims anys ha confiat en el TC per anar anul·lant totes les resolucions del procés sobiranista.